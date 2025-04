Los próximos cinco años de Marine Le Pen: inhabilitada y con una pulsera electrónica

Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen y líder de Agrupación Nacional (AN) de Francia, ha sido declarada culpable por malversación en el caso de falsos asistentes parlamentarios mediante el que desviaron fondos de la Unión Europea por un valor de 2,9 millones de euros. Junto a ella también han sido declarados culpables otros ocho antiguos eurodiputados de su partido.

A causa de estos hechos, Le Pen ha sido condenada este lunes a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, a pagar una multa de 100.000 euros y a cinco años de inhabilitación; todo ello penas similares a las que han recibido los otros ocho eurodiputados condenados.

Otro de los implicados, el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha sido condenado a seis meses de prisión, a pagar una multa de 18.000 euros y a una inhabilitación de tres años, aunque no se aplicará de manera inmediata a fin de "preservar la libertad de los electores" que le votaron.

Asimismo, los doce asistentes juzgados han sido declarados culpables por haber recibido estos fondos a través de "contratos ficticios". La presidenta del tribunal, Bénédicte de Perthuis, ha detallado que la malversación se llevó a cabo durante "más de once años" con el fin de "reducir la carga del partido".

"Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido" y que "los diputados no les habían encomendado ninguna tarea", ha explicado la juez, que ha descartado motivaciones políticas en la sentencia, según el periódico 'Le Monde'.

Trama dirigida por Le Pen

Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado una trama, dirigida por Le Pen, para utilizar las dietas abonadas a los eurodiputados entre 2004 y 2016 destinadas a remunerar a sus asistentes parlamentarios para el pago de los salarios de trabajadores de partido y "aliviar" así sus finanzas.

Además de las sanciones económicas impuestas a los condenados, Agrupación Nacional también ha sido castigada a pagar un millón de euros, que se suma al decomiso de otro millón de euros incautado durante la investigación.

Le Pen: "Es obvio que somos todos inocentes"

Tras conocer la condena dictada por el tribunal, Le Pen se ha defendido y asegura que es inocente. "Voy a recurrir porque soy inocente (...). Es obvio que somos todos inocentes y queremos que se reconozca esa inocencia".

La dirigente ha denunciado que se trata de una "decisión política" para impedir que se presente a las elecciones presidenciales de 2027, pues tras lo acontecido ha quedado inhabilitada para ello.

"Este juicio montado por nuestros rivales políticos se basa en argumentos que no se sostienen. Es solo una diferencia de criterio administrativa con el Parlamento Europeo. No hay enriquecimiento personal. No hay corrupción", ha señalado Le Pen durante una entrevista con la cadena TF1 este lunes.

A pesar de sus declaraciones, lo cierto es que la dirigente ha quedado inhabilitada durante los próximos cinco años, además de tener que pagar una cuantía económica de miles de euros y permanecer bajo vigilancia con una pulsera electrónica.