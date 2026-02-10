Felipe González echa en falta "autocrítica" en el PSOE tras la derrota en Aragón y se muestra partidario de un adelanto electoral

Felipe González ha criticado que el PSOE no haga "autocrítica" tras la derrota de los socialista en Aragón y se ha mostrado partidario de un adelanto electoral.

En un acto en el Ateneo de Madrid, el expresidente del Gobierno ha dicho que no es excusa para el PSOE decir que Alegría ha fracasado porque el PP haya adelantado las elecciones...

"Querría haber visto un análisis autocrítico en mi partido. También lo querría ver en el PP. Pero claro, el PP no me concierne porque no es el partido por el que yo votaría. El PP tiene un proyecto nacional. Si, echar a Sánchez. Me interesa ese proyecto como proyecto nacional, no", ha asegurado.

Creo que Sánchez quiere superarnos en Moncloa a todos...

Además, ha dicho que lo que está pasando se resume en una frase: "España no funciona". Cree que la falta de presupuestos es una "clara" violación de la Constitución y opina que Sánchez quiere superar en Moncloa a todos los expresidentes.

Tras las elecciones en Aragón todos los partidos tratan de reconfigurar sus propuestas. Es el caso también del espacio ubicado a la izquierda del PSOE. Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes han convocado un acto para el próximo 21 de febrero en el que presentarán una nueva alianza de cara a las próximas elecciones generales y la Junta de Andalucía.

También ha afirmado que antes que votar a Pedro Sánchez votará en blanco y que él no se irá del PSOE, que se vaya el que lo destroce.

Jordi Sevilla cuestiona el liderazgo de Pedro Sánchez

El ex dirigente socialista, Jordi Sevilla, se ha mostrado muy crítico en 'Espejo Público' con la dirección de su partido. Dice que Ferraz no está haciendo autocrítica tras unas elecciones en las que los socialistas han tocado su suelo electoral en Aragón y que la estrategia de alentar el miedo a la derecha no está funcionando con aquellos votantes socialistas que están hartos de Pedro Sánchez.

"Yo creo que no nos podemos acostumbrar a ese discurso pensando que el miedo a la derecha movilizará el voto socialista que hoy está harto de Pedro Sánchez", ha asegurado.