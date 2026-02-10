El juez cita a Errejón este martes para notificarle la apertura de juicio por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha citado al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021.

Así consta en una diligencia de ordenación, en la que el magistrado llama a Errejón a partir de las 09.30 horas para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid estudiará el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos.

Esta citación del juez ha sido notificada la misma semana en la que Mouliaá ha comunicado que retira la acusación que mantenía contra Errejón por presunto abuso sexual. Según la actriz, "no es una retractación, es un límite", una decisión que tomó porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

Además, el juez ha indicado en una providencia, que ha recibido el escrito de Mouliaá por el que retira su acusación, pero precisa que carece de firma de abogado y procurador, "como es preceptivo".

El instructor requiere a la actriz que subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. "Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular", avisa.

Para el juez sí hay indicios

Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".