Elisa Mouliaá: "Yo impedí que Errejón me violara"

Elisa Mouliáa continúa en el ojo del huracán. La actriz ha atendido a Susanna Griso en Espejo Público al conocerse que la Fiscalía ha solicitado la absolución de Íñigo Errejón en el procedimiento judicial abierto tras su denuncia por agresión sexual.

Según se ha hecho público, considera que hubo consentimiento y que el encuentro terminó cuando la denunciante pidió que parara, algo que ha molestado a Mouliáa, que ha declarado que "en todo momento fui yo la que paró. O sea, no hubo relaciones sexuales. Y en todo momento fue él quien me invadió". Durante la entrevista de Antena 3, Mouliáa se mostró sorprendida por el cambio de criterio de la Fiscalía, asegurando que inicialmente el escrito del Ministerio Público sí respaldaba la acusación.

Optó por el silencio

La actriz ha respondido al tertuliano Juan Soto-Ivars, quien planteaba que "una cosa es una mala noche con alguien que se propasa, que te hace sentir incómoda y otra muy distinta que haya cometido un delito". Mouliáa ha reconocido que en un primer momento optó por guardar silencio, pero que decidió hablar cuando el caso estalló mediáticamente y aparecieron otras acusaciones anónimas. "Yo por eso me callé… pero cuando me encuentro con esas denuncias… yo tenía que decir que es la verdad y que a mí me hizo eso", señaló visiblemente emocionada.

Aseguró también que su intención no fue destruir la vida de nadie, sino confirmar que lo que se estaba diciendo sobre Errejón no era falso: "Yo tuve que decir que eso no era falso. Yo tuve que decir que a mí me hizo eso, que me sentí realmente acosada aquella noche". Desde el programa señalaban que "ser un baboso no significa haber cometido ningún delito", a lo que ha respondido que "con la Ley del solo sí es sí, sí que es delito. Porque cuando no es delito ni explícito ni implícito, cuando no hay un consentimiento ni explícito ni implícito y la persona reiteradamente invade, sí es delito".

Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Errejón "no porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así" | Europa Press

"Depredador en serie"

Elisa Mouliáa ha estallado en el programa, acusando a Íñigo Errejón de ser un depredador en serie y de echar sustancias tóxicas en la copa. "Yo impedí que me violara", declaraba, asegurando que "no ha habido nada consensuado ni siquiera implícito antes". Además, ha añadido que no recuerda "salir de esa casa, y hay mensajes de mujeres diciendo que este señor ponía algo en la copa".

Además, cuestionó por qué otras presuntas víctimas no han dado el paso de denunciar formalmente. "¿Quién las ha callado? ¿Por qué? No digo yo que haya habido represalias, no digo que haya habido dinero, pero desde luego, con dos testigos sí que hablaron. Estos dos testigos me traicionaron a mí, y a mí sí que me han llegado rumores de con quién está relacionado y los hilos que maneja esta persona. Pero son rumores, obviamente.", explica.

Para concluir, ha declarado que "es un tío con poder, tienes miedo, te callas, pasas página y lo superas como puedes. Cuando te enteras de que hay más mujeres, hablas".