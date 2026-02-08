ELECCIONES ARAGÓN 2026

Los resultados de SALF en las elecciones de Aragón: el partido de Alvise Pérez se presenta por primera vez en unas autonómicas

El partido representado por María Cristina Falcón Aldana se queda sin representación en las Cortes.

Alvise reconoce ante el juez que recibió 100.000 euros, pero niega que fueran destinados a su campaña

Todos los municipios en los que ha ganado Vox en las elecciones de Aragón 2026

Toño López-Carrasco

Madrid |

Los resultados de SALF en las elecciones de Aragón: el partido de Alvise Pérez se presenta por primera vez en unas autonómicas
Los resultados de SALF en las elecciones de Aragón: el partido de Alvise Pérez se presenta por primera vez en unas autonómicas | Europa Press

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por el eurodiputado Luis Alvise Pérez, se queda con 0 escaños en las elecciones de Aragón de 2026. Con más del 98%, SALF se queda con 2,7% de los votos, lo que en bruto se traduce en 17.976 votos.

SALF dio la sorpresa el pasado enero, cuando anunció su decisión de presentar candidatura en las elecciones autonómicas, tras su renuncia a competir en Extremadura unas semanas antes. El motivo se debe a que, mientras que en Extremadura se necesitaba el 5% de los votos para obtener representación parlamentaria, en Aragón bastaba con superar el 3% en una provincia para acceder a las Cortes autonómicas. La dirección del partido argumentó que la diferencia en los umbrales de acceso parlamentario entre ambas comunidades fue determinante para tomar la decisión.

En su primera participación en unas elecciones autonómicas, SALF se ha dado de bruces con el peor resultado posible. A pesar de esta "ventaja" respecto a los comicios de Extremadura, la formación de ultraderecha no parece que vaya a lograr ningún escaño en las elecciones de Aragón.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

ESCRUTINIO: 98,77%

Actualizado a las: 22:48

      • Aragón

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga
      DATOS
      PACTOS
      Partido % Votos
      PP 34,26 224.797
      PSOE 24,29 159.366
      VOX 17,88 117.347
      CHA 9,73 63.875
      EXISTE 3,55 23.320
      IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.290
      SALF 2,74 17.983
      PAR 1,24 8.161
      PODEMOS -AV 0,94 6.206
      ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.148
      PACMA 0,4 2.638
      MUNDO+JUSTO 0,07 509
      PCTE 0,07 494
      COALICIÓN ARAGONESA 0,06 440
      ETXSBC 0,03 225

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,57%

      -1.3 %
      Votos contabilizados: 662.131 98,77%
      Abstenciones: 317.661 32,42%
      Votos en blanco: 7.166 1,09%
      Votos nulos: 6.166 0,93%

      Resultado de las elecciones en

      Zaragoza Huesca Teruel Calatayud Utebo Monzón Barbastro Ejea de los Caballeros Alcañiz Fraga

      ¿Quién es María Cristina Falcón Aldana?

      La representante de Se Acabó La Fiesta es María Cristina Falcón Aldana, una desconocida a nivel político que lidera una lista de 17 miembros. Falcón ha desarrollado su trayectoria profesional al margen de la política, dedicándose a la enseñanza durante casi 20 años. Actualmente, se encarga de la dirección de un colegio público de la capital aragonesa especializado en alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, cuenta con formación en Derecho, Magisterio de Inglés y Educación Infantil.

      La candidatura de SALF viene acompañada de una lista un tanto llamativa: destacan nombres como Jorge Falcó, profesor universitario que figura como número uno en Huesca; y Carlos Aranda, exconcejal de Ciudadanos suspendido en su día tras recibir una denuncia por agresión sexual de un joven de 21 años, en Teruel.

      El agitador ultraderechista ha alegado que quiere proyectarse como alternativa a la política tradicional con una lista distinta a la del resto de partidos, buscando perfiles técnicos, con experiencia directa en servicios públicos y sin pasado político conocido.

      PROGRAMAS
      EMISORAS
      NOTICIAS
      SOBRE NOSOTROS

      Descarga la app

      Síguenos en

      Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

      • Logotipo Antena 3
      • Logotipo La Sexta
      • Logotipo Neox
      • Logotipo Nova
      • Logotipo Mega
      • Logotipo A3s
      • Logotipo Europa FM
      • Logotipo Melodía FM
      • Logotipo Atresplayer