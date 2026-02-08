Los resultados de SALF en las elecciones de Aragón: el partido de Alvise Pérez se presenta por primera vez en unas autonómicas

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por el eurodiputado Luis Alvise Pérez, se queda con 0 escaños en las elecciones de Aragón de 2026. Con más del 98%, SALF se queda con 2,7% de los votos, lo que en bruto se traduce en 17.976 votos.

SALF dio la sorpresa el pasado enero, cuando anunció su decisión de presentar candidatura en las elecciones autonómicas, tras su renuncia a competir en Extremadura unas semanas antes. El motivo se debe a que, mientras que en Extremadura se necesitaba el 5% de los votos para obtener representación parlamentaria, en Aragón bastaba con superar el 3% en una provincia para acceder a las Cortes autonómicas. La dirección del partido argumentó que la diferencia en los umbrales de acceso parlamentario entre ambas comunidades fue determinante para tomar la decisión.

En su primera participación en unas elecciones autonómicas, SALF se ha dado de bruces con el peor resultado posible. A pesar de esta "ventaja" respecto a los comicios de Extremadura, la formación de ultraderecha no parece que vaya a lograr ningún escaño en las elecciones de Aragón.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 98,77% Actualizado a las: 22:48 Aragón DATOS PACTOS Partido % Votos PP 34,26 224.797 PSOE 24,29 159.366 VOX 17,88 117.347 CHA 9,73 63.875 EXISTE 3,55 23.320 IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.290 SALF 2,74 17.983 PAR 1,24 8.161 PODEMOS -AV 0,94 6.206 ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.148 PACMA 0,4 2.638 MUNDO+JUSTO 0,07 509 PCTE 0,07 494 COALICIÓN ARAGONESA 0,06 440 ETXSBC 0,03 225 Resumen del escrutinio: Participación: 67,57% -1.3 % Votos contabilizados: 662.131 98,77% Abstenciones: 317.661 32,42% Votos en blanco: 7.166 1,09% Votos nulos: 6.166 0,93%

¿Quién es María Cristina Falcón Aldana?

La representante de Se Acabó La Fiesta es María Cristina Falcón Aldana, una desconocida a nivel político que lidera una lista de 17 miembros. Falcón ha desarrollado su trayectoria profesional al margen de la política, dedicándose a la enseñanza durante casi 20 años. Actualmente, se encarga de la dirección de un colegio público de la capital aragonesa especializado en alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, cuenta con formación en Derecho, Magisterio de Inglés y Educación Infantil.

La candidatura de SALF viene acompañada de una lista un tanto llamativa: destacan nombres como Jorge Falcó, profesor universitario que figura como número uno en Huesca; y Carlos Aranda, exconcejal de Ciudadanos suspendido en su día tras recibir una denuncia por agresión sexual de un joven de 21 años, en Teruel.

El agitador ultraderechista ha alegado que quiere proyectarse como alternativa a la política tradicional con una lista distinta a la del resto de partidos, buscando perfiles técnicos, con experiencia directa en servicios públicos y sin pasado político conocido.