Cuánto es la mayoría absoluta en Aragón

Los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón de este 8 de febrero, son decisivos para la estabilidad política de la región en los próximos años. Dependerá de los resultados, que el partido político ganador pueda gobernar en solitario o sea necesaria la creación de un nuevo pacto de coalición.

El escenario partidista: Un panorama fragmentado

El mapa político aragonés es uno de los más complejos y volátiles de España:

El PSOE de Aragón afronta estos comicios en uno de sus momentos de mayor desgaste, con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría como candidata, que acusa la exposición constante de la portavocía con campañas recurrentes en su contra.

El Partido Popular con Azcón encabeza las encuestas, pero necesita pactos.

Vox está consolidado como tercera fuerza y se postula como llave indispensable para cualquier gobierno de derechas.

La coalición de Izquierda Unida-Sumar, CHA (Chunta Aragonesista) y la coalición Podemos-Alianza verde: los tres partidos a la izquierda del PSOE se presentan por separado en esta ocasión, con la incógnita de si perderán escaños respecto a los anteriores comicios, desperdiciando una parte importante del voto de izquierdas y facilitando la suma de las derechas para gobernar.

Teruel existe, que consiguió tres diputados en las pasadas elecciones, se presenta con la incógnita de si el desacople entre elecciones autonómicas y municipales puede pasarle factura, de la misma manera que el PAR (Partido Aragonés) que podría verse sin representación por primera vez, según algunas encuestas.

Mayoría absoluta en la Asamblea de Aragón

Actualmente, la Asamblea de Aragón está compuesta por un total de 67 diputados, la mayoría absoluta está establecida en los 34 escaños. Por tanto, un partido político solamente podrá gobernar en solitario en la comunidad de Aragón, si consigue esta representación parlamentaria.

Si el partido político ganador de las elecciones, no consigue alcanzar los 34 escaños, que representan la mayoría absoluta, deberá establecer acuerdos o buscar apoyos para poder primero de todo investir al nuevo presidente/a de la Junta y posteriormente poder aprobar leyes regionales.

¿Existe la posibilidad de que algún partido político consiga la mayoría absoluta?

En gran medida, el adelanto electoral en Aragón viene provocado por el año y medio que el gobierno popular viene gobernando en minoría tras la salida del gobierno de Vox. Un año y medio de discrepancias continuas, especialmente en materia de inmigración y medio ambiente. Sin embargo, los populares parecen condenados a entenderse con los diputados de Vox, ya que ningún partido roza el 40% en los sondeos. Los posibles pactos son múltiples:

PP + Vox: la más probable, según encuestas. Su cohesión dependerá de las concesiones en políticas sociales y memoria histórica.

PP+ Teruel Existe + PAR: probablemente la opción más cómoda para Azón, parece improbable que alcancen los escaños necesarios para que esta opción sea viable.

Según los resultados del estudio “Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Aragón”, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el PSOE alcanzaría el 26,7% de los votos (casi 3 puntos menos que en 2023). A pesar de la pérdida de apoyo, llegaría a los 17-23 escaños, según el estudio mencionado. De la misma manera, el último sondeo de GAD3 para el diario ABC, apunta a una caída del PSOE, rozando su peor resultado con un 22,6 % de los votos y quedándose en los 18 escaños. Ante esta situación, y a pesar de la posible subida que apuntan los sondeos de Chunta Aragonesista y de IU-Sumar, el grupo de partidos de izquierdas no llegarían a sumar para alcanzar una mayoría, puesto que además la mayoría de sondeos pronostican que la coalición Podemos-Alianza verde se quedarían fuera de las Cortes de Aragón.