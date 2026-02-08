SONDEOS EN ARAGÓN

El PP ganaría en Aragón y necesitaría a Vox, mientras que el PSOE se hundiría con su peor resultado, según los primeros sondeos

Los primeros sondeos de Gad3 y Sigma Dos sitúan a Jorge Azcón como ganador, aunque con la necesidad de pactar con Vox para alcanzar la mayoría absoluta, mientras que el PSOE de Pilar Alegría se hunde con su peor resultado.

Elecciones en Aragón, en directo: a la espera de los sondeos a pie de urna y de que comience el escrutinio

ondacero.es

Madrid |

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón.
El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón. | EFE/Javier Cebollada

El Partido Popular sería el claro ganador de las elecciones de Aragón, según los primeros sondeos, que sitúan a Jorge Azcón como el más votado con diez puntos sobre un PSOE que se hunde al obtener el peor resultado de su historia en la región.

Azcón lograría así el 35,2% o el 35,9% de los votos y contaría con una horquilla de entre 26 y 29 escaños, más que Pilar Alegría, cuyo efecto se evaporaría según estos sondeos: con alrededor del 22,5% de los votos, obtendría entre 17 y 19 escaños.

La subida más notable de la cita electoral se la llevaría Vox, que tendría prácticamente el 17,5% del total de votos y 12-14 escaños, lo que le daría junto al PP para alcanzar con holgura la mayoría absoluta, que en Aragón es de 34 escaños.

La mayoría da a PP y Vox, mientras que el bloque de izquierdas se alejaría de la posibilidad de gobernar si estos resultados se dan en el recuento final. Ni Chunta Aragonesista, con el 7,9% de los votos y 4-5 escaños, ni Podemos, con el 1,5% de los votos y 0 escaños, ni Izquierda Unida (5,2% y 1-2 escaños) dan la suma suficiente para alcanzar los 34 escaños necesarios.

Los resultados que dan los primeros sondeos

Gad3

  • PP: 35,2% del total de votos y 26-29 escaños.
  • PSOE: 22,7% y 17-18.
  • Vox: 17,6% y 13-14.
  • Chunta: 8,7% y 4-5.
  • Podemos: 1,5% y 0.
  • IU-Sumar: 4,2% y 1-2.
  • Aragón Existe: 4,1% y 2-3.
  • PAR: 1,5% y 0.

Sigma Dos

  • PP: 35,9% del total de votos y 26-28 escaños.
  • PSOE: 22,5% y 17-19 escaños.
  • Vox: 17,5% y 12-14 escaños.
  • Chunta Aragonesista: 7,9% y 4-5.
  • Podemos: 1,5% y 0 escaños.
  • IU-Sumar: 5,2% y 1-2.
  • Aragón Existe: 4,3% y 2-3.
  • PAR: 2,3% y 0.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer