El PP ganaría en Aragón y necesitaría a Vox, mientras que el PSOE se hundiría con su peor resultado, según los primeros sondeos

El Partido Popular sería el claro ganador de las elecciones de Aragón, según los primeros sondeos, que sitúan a Jorge Azcón como el más votado con diez puntos sobre un PSOE que se hunde al obtener el peor resultado de su historia en la región.

Azcón lograría así el 35,2% o el 35,9% de los votos y contaría con una horquilla de entre 26 y 29 escaños, más que Pilar Alegría, cuyo efecto se evaporaría según estos sondeos: con alrededor del 22,5% de los votos, obtendría entre 17 y 19 escaños.

La subida más notable de la cita electoral se la llevaría Vox, que tendría prácticamente el 17,5% del total de votos y 12-14 escaños, lo que le daría junto al PP para alcanzar con holgura la mayoría absoluta, que en Aragón es de 34 escaños.

La mayoría da a PP y Vox, mientras que el bloque de izquierdas se alejaría de la posibilidad de gobernar si estos resultados se dan en el recuento final. Ni Chunta Aragonesista, con el 7,9% de los votos y 4-5 escaños, ni Podemos, con el 1,5% de los votos y 0 escaños, ni Izquierda Unida (5,2% y 1-2 escaños) dan la suma suficiente para alcanzar los 34 escaños necesarios.

Los resultados que dan los primeros sondeos

Gad3

PP : 35,2% del total de votos y 26-29 escaños.

: 35,2% del total de votos y 26-29 escaños. PSOE : 22,7% y 17-18.

: 22,7% y 17-18. Vox : 17,6% y 13-14.

: 17,6% y 13-14. Chunta : 8,7% y 4-5.

: 8,7% y 4-5. Podemos : 1,5% y 0.

: 1,5% y 0. IU-Sumar : 4,2% y 1-2.

: 4,2% y 1-2. Aragón Existe : 4,1% y 2-3.

: 4,1% y 2-3. PAR: 1,5% y 0.

Sigma Dos