Todos los municipios en los que ha ganado Vox en las elecciones de Aragón 2026

Estas elecciones autonómicas de Aragón han arrojado un mapa político marcado por el fuerte incremento de Vox en numerosos municipios de la comunidad. Es, junto a Chunta Aragonesista, el único partido que crece: los de Alejandro Nolasco suman 7 escaños más que los obtenidos en 2023.
Si bien ha sido el PP de Jorge Azcón el que se ha impuesto como fuerza más votada en el conjunto del escrutinio, Vox, como decimos, ha duplicado su representación en las Cortes de Aragón, alcanzando 14 escaños y consolidándose como actor determinante para la formación del gobierno autonómico.
Este avance se ha traducido asimismo en victorias clave en el ámbito local, donde el partido de extrema derecha ha conseguido situarse como la fuerza más votada en varios municipios, especialmente en localidades de menor tamaño y zonas rurales, reflejando un cambio de tendencia respecto a comicios anteriores.
Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F
ESCRUTINIO: 98,43%
Actualizado a las: 22:36
Resultado de las elecciones en
|Partido
|%
|Votos
|PP
|34,27
|224.007
|PSOE
|24,27
|158.671
|VOX
|17,89
|116.959
|CHA
|9,73
|63.612
|EXISTE
|3,55
|23.266
|IU- MOVIMIENTO SUMAR
|2,94
|19.221
|SALF
|2,74
|17.951
|PAR
|1,24
|8.147
|PODEMOS -AV
|0,94
|6.177
|ESCAÑOS EN BLANCO
|0,63
|4.129
|PACMA
|0,4
|2.628
|MUNDO+JUSTO
|0,07
|505
|PCTE
|0,07
|492
|COALICIÓN ARAGONESA
|0,06
|439
|ETXSBC
|0,03
|225
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 67,56%-1.3 %
|Votos contabilizados:
|659.705
|98,43%
|Abstenciones:
|316.717
|32,43%
|Votos en blanco:
|7.129
|1,09%
|Votos nulos:
|6.147
|0,93%
Todos los municipios en los que ha ganado Vox
- Aragüés del Puerto
- Fanlo
- Valle de Bardají
- Caldearenas
- Agüero
- Santa Eulalia de Gállego
- Orés
- Litago
- Purujosa
- Grisén
- La joyosa
- La Puebla de Alfidén
- La Muela
- Nuévalos
- Cimballa
- Las Cuerlas
- Santa Cruz de Nogueras
- Los Olmos
- Foz-Calanda
- La Cañada de Verich
- Las Parras de Castellote
- Villarluengo
- Pitarque
- Aguilar del Alfambra
- Camañas
- Alpeñés
- Almohaja
- Corbalán
- Villastar
- Alobras
- Valdecuenca
- Terriente
- Moscardón
- Villar del Cobo