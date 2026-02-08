Todos los municipios en los que ha ganado Vox en las elecciones de Aragón 2026

Estas elecciones autonómicas de Aragón han arrojado un mapa político marcado por el fuerte incremento de Vox en numerosos municipios de la comunidad. Es, junto a Chunta Aragonesista, el único partido que crece: los de Alejandro Nolasco suman 7 escaños más que los obtenidos en 2023.

Si bien ha sido el PP de Jorge Azcón el que se ha impuesto como fuerza más votada en el conjunto del escrutinio, Vox, como decimos, ha duplicado su representación en las Cortes de Aragón, alcanzando 14 escaños y consolidándose como actor determinante para la formación del gobierno autonómico.

Este avance se ha traducido asimismo en victorias clave en el ámbito local, donde el partido de extrema derecha ha conseguido situarse como la fuerza más votada en varios municipios, especialmente en localidades de menor tamaño y zonas rurales, reflejando un cambio de tendencia respecto a comicios anteriores.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 98,43% Actualizado a las: 22:36 Aragón DATOS PACTOS Partido % Votos PP 34,27 224.007 PSOE 24,27 158.671 VOX 17,89 116.959 CHA 9,73 63.612 EXISTE 3,55 23.266 IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.221 SALF 2,74 17.951 PAR 1,24 8.147 PODEMOS -AV 0,94 6.177 ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.129 PACMA 0,4 2.628 MUNDO+JUSTO 0,07 505 PCTE 0,07 492 COALICIÓN ARAGONESA 0,06 439 ETXSBC 0,03 225 Resumen del escrutinio: Participación: 67,56% -1.3 % Votos contabilizados: 659.705 98,43% Abstenciones: 316.717 32,43% Votos en blanco: 7.129 1,09% Votos nulos: 6.147 0,93%

Todos los municipios en los que ha ganado Vox