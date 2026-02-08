ELECCIONES ARAGÓN 2026

Todos los municipios en los que ha ganado Vox en las elecciones de Aragón 2026

Comprueba los resultados en Aragón del partido de Alejandro Nolasco que ha sido el que más ha subido, aumentando en 7 escaños su resultado de 2023.

Resultados Elecciones en Aragón, en directo: sigue el escrutinio y el resultado del PP, PSOE, Vox...

Los resultados de SALF en las elecciones de Aragón: el partido de Alvise Pérez se presenta por primera vez en unas autonómicas

El candidato de VOX, Alejandro Nolasco, ha votado en el CEIP Miguel Vallés de Teruel
Estas elecciones autonómicas de Aragón han arrojado un mapa político marcado por el fuerte incremento de Vox en numerosos municipios de la comunidad. Es, junto a Chunta Aragonesista, el único partido que crece: los de Alejandro Nolasco suman 7 escaños más que los obtenidos en 2023.

Si bien ha sido el PP de Jorge Azcón el que se ha impuesto como fuerza más votada en el conjunto del escrutinio, Vox, como decimos, ha duplicado su representación en las Cortes de Aragón, alcanzando 14 escaños y consolidándose como actor determinante para la formación del gobierno autonómico.

Este avance se ha traducido asimismo en victorias clave en el ámbito local, donde el partido de extrema derecha ha conseguido situarse como la fuerza más votada en varios municipios, especialmente en localidades de menor tamaño y zonas rurales, reflejando un cambio de tendencia respecto a comicios anteriores.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F

ESCRUTINIO: 98,43%

Actualizado a las: 22:36

      DATOS
      PACTOS
      Partido % Votos
      PP 34,27 224.007
      PSOE 24,27 158.671
      VOX 17,89 116.959
      CHA 9,73 63.612
      EXISTE 3,55 23.266
      IU- MOVIMIENTO SUMAR 2,94 19.221
      SALF 2,74 17.951
      PAR 1,24 8.147
      PODEMOS -AV 0,94 6.177
      ESCAÑOS EN BLANCO 0,63 4.129
      PACMA 0,4 2.628
      MUNDO+JUSTO 0,07 505
      PCTE 0,07 492
      COALICIÓN ARAGONESA 0,06 439
      ETXSBC 0,03 225

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 67,56%

      -1.3 %
      Votos contabilizados: 659.705 98,43%
      Abstenciones: 316.717 32,43%
      Votos en blanco: 7.129 1,09%
      Votos nulos: 6.147 0,93%

      Todos los municipios en los que ha ganado Vox

      • Aragüés del Puerto
      • Fanlo
      • Valle de Bardají
      • Caldearenas
      • Agüero
      • Santa Eulalia de Gállego
      • Orés
      • Litago
      • Purujosa
      • Grisén
      • La joyosa
      • La Puebla de Alfidén
      • La Muela
      • Nuévalos
      • Cimballa
      • Las Cuerlas
      • Santa Cruz de Nogueras
      • Los Olmos
      • Foz-Calanda
      • La Cañada de Verich
      • Las Parras de Castellote
      • Villarluengo
      • Pitarque
      • Aguilar del Alfambra
      • Camañas
      • Alpeñés
      • Almohaja
      • Corbalán
      • Villastar
      • Alobras
      • Valdecuenca
      • Terriente
      • Moscardón
      • Villar del Cobo
