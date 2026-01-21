Elisa Mouliáa desvela que Sumar le ayudó para a pagar su proceso judicial contra Errejón

Elisa Mouliáa ha querido agradecer a través de su perfil en la red social X a Sumar, partido al que pertenecía Íñigo Errejón.

"Desde aquí quiero dejar constancia públicamente de que Sumar ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes de mi proceso judicial", desvelaba la actriz. Mouliáa ha añadido que se trata de "un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada" y que "la responsabilidad no se proclama, se ejerce". Posteriormente, ha borrado el tweet ante la oleada de mensajes recibidos.

Mensaje de Elisa Mouliáa eliminado | X

Respuesta de Sumar

Fuente de sumar, por su parte, han confirmado la información de Mouliáa a Europa Press. Han explicado que, cuando trascendió la denuncia contra Íñigo Errejón, se pusieron en contacto con la víctima para ofrecer su apoyo. Ella solicitó ese apoyo, en este caso de manera económica, para pagar a su abogado en el proceso. Este dinero finalmente se aportó, aunque, como describía Mouliáa, fue una parte "significativa" de los costes.

El pasado diciembre, la actriz presentó un escrito en el que reclamaba 3 años de cárcel para el exportavoz parlamentario de Sumar, además de una indemnización de 30.000 euros. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid ya solicitó que la causa contra Errejón fuera archivada. Es ahora la Audiencia Provincial de Madrid la que tendrá la última palabra sobre si se celebra el juicio o se archiva la causa.