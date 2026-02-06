Lío en los Juegos Olímpicos de Invierno: el supuesto alargamiento de pene de los saltadores de esquí en el punto de mira de la AMA

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, que empiezan este mismo viernes 6 de febrero, lo hacen con polémica. Según ha publicado el diario alemán Bild, los saltadores de esquí estarían considerando inyectarse ácido hialurónico en el pene para conseguir mayor ventaja aerodinámica y llegar más lejos en sus saltos.

Así las cosas, el director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Oliver Niggli, ha afirmado en rueda de prensa que estarán vigilantes ante cualquier posible infracción. "Si realmente está relacionado con el dopaje, nuestro comité (que revisa anualmente las sustancias prohibidas) sin duda estudiará si entra dentro de esta categoría", ha asegurado.

El director general, asimismo, ha señalado que no conoce "los detalles del salto de esquí y cómo esto puede mejorar el rendimiento", pero ha insistido en que si hubiera "alguna señal", lo van a investigar. "No había oído nada al respecto hasta que lo has mencionado", le ha dicho a uno de los periodistas.

Qué supuestas ventajas obtienen los saltadores de esquí con esta práctica

Los saltadores de esquí se someten a pruebas de escáner 3D antes de las competiciones para medir la zancada. En función del resultado se les asigna una talla de mono de competición. Si bien, la clave está en que cuanto más holgado les quede el mono, mayor distancia y velocidad alcanzan.

Según un artículo de The New York Times, solo dos centímetros más de tela suponen un aumento del 5% en el vuelo y casi seis metros más de aterrizaje. El reglamento fija que los trajes tienen que tener una tolerancia de entre dos y cuatro centímetros y la altura de la entrepierna del traje tiene que ajustarse a la del deportista, con tres centímetros de más para los hombres.

Por eso, según el citado diario alemán, los saltadores de esquí estarían inyectándose ácido hialurónico para agrandarse el pene antes de la medición y para que el traje fuera más holgado y lograr esa mayor ventaja. Cabe destacar que el ácido hialurónico no está prohibido en el deporte, pero en este caso podría estar considerado como dopaje.

La circunferencia del pene se agrandaría con esta práctica hasta uno o dos centímetros, por lo que el traje de cada deportista sería mayor que el que le correspondería, obteniendo más capacidad de vuelo. Antiguamente, según un artículo del diario Marca, como las mediciones se hacían de forma manual, los deportistas se ponían condones de silicona para hacer trampas.

Cinco saltadores fueron suspendidos en el Mundial de Noruega

No es el primer escándalo relacionado con los saltadores de esquí. En mazo del año pasado, cinco saltadores noruegos fueron suspendidos durante el Mundial de Trondheim (Noruega) porque habían manipulado las costuras de sus trajes. Tras aceptar sanciones de tres meses de suspensión podrán competir en estos Juegos Olímpicos.

El ácido hialurónico es una práctica utilizada con fines estéticos y sus resultados duran más de 18 meses, según los expertos. Sin embargo, a futuro puede tener consecuencias como hinchazón y deformaciones.