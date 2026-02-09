Elisa Mouliaá rectifica y seguirá con la acusación a Errejón: "Ahora sí que me han tocado los ovarios"

La actriz Elisa Mouliaá ha dado otro giro y ha decidido seguir adelante con la acusación por agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, después de haber comunicado el pasado miércoles su intención de retirarla. El cambio viene motivado a raíz del último escrito de la Fiscalía, que solicita la absolución del acusado al considerar que no hubo delito.

La propia Mouliaá ha anunciado su decisión a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que carga duramente contra el cambio de criterio del Ministerio Público. "Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. #INCONGRUENCIA el juez le ha mandado al banquillo y tras esto SÍ que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora sí", ha escrito la actriz.

En un vídeo que acompaña al texto, Mouliaá ha explicado que su indignación responde a lo que considera una contradicción flagrante en la actuación de la Fiscalía. Según relata, el primer escrito del Ministerio Público sostenía que "no hubo consentimiento válido" y describía una situación en la que "la voluntad de la denunciante no fue libre, sino condicionada por presión, invasión corporal y bloqueo". También hablaba de una "conducta activa e invasiva del acusado", con una dinámica de avance sexual "no recíproco" y desatendiendo las señales de incomodidad.

Cambio en la Fiscalía

La Fiscalía valoraba entonces el testimonio de la actriz como "coherente, persistente y verosímil", sin contradicciones sustanciales y corroborado por mensajes contemporáneos a los hechos, manifestaciones a terceros, informes periciales y psicológicos y un impacto emocional compatible con lo denunciado. A juicio del Ministerio Público en ese primer escrito, los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la libertad sexual al no concurrir un consentimiento válido.

Sin embargo, en su escrito de conclusiones finales, la Fiscalía ha pedido la libre absolución de Errejón al entender que no existió agresión sexual. En él describe un "encuentro sexual" iniciado en octubre de 2021, en el que el político besó a la actriz "sin que esta manifestara oposición", y que cesó en el momento en que Mouliaá expresó que no quería continuar.

Según este relato, tras un flirteo inicial, ambos se dirigieron a una habitación durante una fiesta, donde Errejón comenzó a besarla y tocarle los pechos "de forma impetuosa" hasta que ella pidió salir. Posteriormente, ya en el domicilio del político, Mouliaá le manifestó que no quería continuar con el encuentro, que se dio por finalizado en ese instante.

Para la actriz, este giro "no es permisible y no puede quedar impune", ni en su caso ni en el de otras mujeres. Así lo ha trasladado su abogado, Alfredo Arrién, quien ha explicado que Mouliaá no validará finalmente el escrito presentado ante el Decanato en el que renunciaba a la acusación, por lo que el proceso seguirá adelante.

La invalidez del escrito de Mouliáa retirando la acusación

La decisión de la actriz se conoce el mismo día en que la Audiencia Provincial de Madrid delibera sobre el recurso presentado por Errejón contra su procesamiento. Además, el exdirigente político está citado este martes para que el juez le notifique la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales, decretada el pasado 7 de enero.

El escrito de renuncia presentado la semana pasada por Mouliaá no surtió efecto al no llevar la firma de su abogado ni de un procurador, tal y como advirtió el juez instructor, Adolfo Carretero. Al no subsanarse ese defecto, el procedimiento continúa con la actriz personada como acusación particular y la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) como acusación popular.

En su acusación, que ahora mantiene, Elisa Mouliaá solicita tres años de prisión para Íñigo Errejón y una indemnización de 30.000 euros.