La increíble historia de las ovejas que les crece hierba entre la lana: "Yo me quedé alucinado"

La naturaleza se abre camino a su paso. Y si no que se lo digan a Martín, pastor en el pueblo abulense de Mijares, que ha visto cómo a dos de sus ovejas les ha crecido hierba entre la lana. La imagen ha llamado la atención por lo insólito de la escena, aunque su dueño explica las causas y son más sencillas de lo que parece.

¿Cómo le ha crecido hierba entre la lana?

Lejos de tratarse de un fenómeno extraño, aunque obviamente es llamativo a la vista, el pastor ha explicado que la causa es completamente natural. Según cuenta, las ovejas se alimentan habitualmente de heno y, en algún momento, pequeñas semillas pudieron quedar atrapados en la lana. "Ellas meten más de medio cuerpo en el canal mientras les echo el heno, se conoce que les debió caer algo de granilla y eso hizo que le creciera la hierba".

Con la llegada de la lluvia y la humedad acumulada en la lana, esas semillas habrían encontrado las condiciones adecuadas para germinar y comenzar a crecer. "Ellas viven en libertad y este invierno ha llovido mucho, y sigue lloviendo", explica Martín, que subraya que "cuando tienen corderos, las cierro en la nave, pero si no viven en libertad y comen en libertad". Este tipo de situaciones, aunque poco habituales, puede producirse cuando se combinan humedad constante, materia orgánica y semillas adheridas.

Otra imagen de una de las ovejas, con la hierba entre la lana. | Fotografía de Martín, pastor de Mijares (Ávila).

La lana, por su densidad, puede retener restos de vegetación y agua durante días, lo que facilita que se active el proceso de germinación. En el vídeo donde se muestra a la oveja, Martín ironiza con la situación. "Fíjate si ha llovido, que le ha crecido hierba hasta en la lana", bromeaba.

El vídeo ha generado interés por la curiosidad del caso e incluso la sorpresa de muchos vecinos de Mijares (Ávila). "Había un incrédulo que no se lo creía, así que le grabé otro vídeo ya en la nave", cuenta Martín. La escena muestra cómo incluso en entornos cotidianos del campo la naturaleza puede sorprender con resultados inesperados. Además, asegura que este suceso "no lo había visto nunca". "Esa es la historia. Yo también me quedé alucinado. Vamos, yo no lo había visto nunca hasta esta este invierno... a lo mejor no me he dado cuenta, ¿sabes?", nos explica.