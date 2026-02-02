Acude al médico por dolor en los glúteos y le encuentran un proyectil de la Primera Guerra Mundial en el recto

No es la primera vez que ocurre por raro que parezca. Ya sucedió en 2022 cuando un octogenario fue operado en un hospital en Tolón (sur de Francia) al presentar un artefacto en la vía anal. Ahora le ha tocado a un joven de 24 años, que ha acudido al hospital tras presentar molestias en el glúteo y descubrir que tenía un obús de la Primera Guerra Mundial en el recto.

El joven, según detalla la prensa regional francesa, se presentó en la noche del 31 de enero el 1 de febrero en las urgencias del hospital de Rangueil, en Toulouse (sur de Francia), quejándose de dolores en la espalda baja y la zona glútea.

Intervención médica y hallazgo del explosivo

Tras ello, un equipo médico procedió a su exploración y posteriormente fue intervenido de urgencia. Fue en ese momento cuando el equipo sanitario descubrió el explosivo que estaba alojado en el recto del hombre por circunstancias que aún se desconocen.

Según ha informado el medio público 'Franceinfo Occitanie', el obús, de calibre 37 mm y de fabricación alemana, medía unos 16 centímetros de largo y cuatro de diámetro. Ante el insólito y peligroso hallazgo, el hospital recurrió a un equipo de artificieros y de bomberos, que impusieron un perímetro de seguridad. El artefacto fue entonces neutralizado.

Multa de hasta 750.000 euros

Una vez se aclaren las circunstancias de este episodio, el joven podría ser denunciado ante la Justicia por posesión de municiones de categoría A, susceptible de una pena de prisión máxima de 5 años y de una multa de hasta 75.000 euros.

A pesar del desconcierto que produce este suceso, los investigadores lo vinculan con el chemsex: el uso de drogas en prácticas sexuales. Por el momento, la fiscalía de Toulouse ha abierto una investigación para esclarecer completamente este caso.