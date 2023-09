El hombre con el pene más grande del mundo relata su sufrimiento: para estar cómodo ata su miembro a la pierna

El mexicano Roberto Esquivel Cabrera, de 56 años, vive un auténtico calvario por el tamaño de su miembro. Roberto "tiene el pene más grande del mundo": mide 48 centímetros y pesa 900 gramos. Las dimensiones de su pene le provocan diferentes problemas físicos y entre otras cosas, no puede dormir boca abajo y ata su miembro a la pierna para estar más cómodo.

El listado de problemas que le causa el tamaño de su miembro son numerosos: no puede caminar bien, sufre dolores e infecciones urinarias, no puede dormir boca abajo y por supuesto, no puede trabajar.

Aunque este hombre cuenta con el pene más grande del mundo, no cuenta con el récord Guinness por haber sido reconocido como discapacitado para obtener las ayudas del Estado, una condición que lo dejaría fuera de obtener ese reconocimiento.

El hombre que ostenta actualmente ese récord es el actor estadounidense Jonah Falcon, quien alcanza una medida de su pene de 24,13 centímetros en reposo y 34,29 centímetros en erección. Que preguntado por si el mexicano podía quitarle el récord, respondió: “Si no lo puede utilizar, ¿para qué quiere tenerlo?”.

Hace años soñaba con ser una estrella de la pornografía

A Roberto se le conoce como 'El Centauro' y aunque hace unos años soñaba con ser una estrella de la pornografía, la realidad es que su pene le provoca numerosos problemas físicos. "Quiero hacer una película. No que me paguen un contrato, más bien comprar yo todo el equipo, hacerla yo mismo en varios idiomas y distribuirla en muchos países ¡Imagínate, nomás en China hay más de 1.000 millones de personas! Ya con ese dinero hasta novia consigo, pero si no, con inseminación artificial puedo tener un hijo. Alguien que sí me quiera", explicó en una entrevista a La Vanguardia de México.

Roberto cuenta también que las empresas no le dan oportunidades: "Dicen que me van a llamar pero nunca lo hacen". Además, en la entrevista reconoce que nunca ha tenido novia ni pareja: "ni un besito me han dado" y solo mantuvo relaciones sexuales una vez en EE.UU.

La realidad sobre su tamaño

La cadena 'Bacroft' TV' decidió investigar si el tamaño era natural y a través de un doctor que examinó el pene, revelaron que su verdadera medida es de 18 centímetros, el resto era solo prepucio y piel inflamada. Según los investigadores, Roberto se habría colocado pesas en sus partes íntimas cuando era más joven para alargar el tamaño aunque el hombre lo niega por el momento.

"Soy feliz con mi pene. Sé que nadie tiene un tamaño como el mío. Es algo que me distingue del resto de personas y eso me hace feliz" , declaraba en 2017. El doctor psiquiátrico Jesús David Salazar González, explica que Roberto sufre una alteración en el cerebro del lóbulo temporal derecho que hace que las personas tengan ideas exóticas, raras o no comunes, como modificar su cuerpo en lo que son perseverantes y tercos.

La polémica de Roberto Esquivel

Descubrieron que el mexicano fue deportado de Estados Unidos en la década de 1990 por exhibirse delante de niñas menores, además de numerosos cargos añadidos. Su intención es volver al país norteamericano donde dice que tendría oportunidades para grabar cine para adultos y conocer a mujeres preparadas para sus dotes.

Otra de las mayores dudas de su caso es el de la realidad de su tamaño, que no ha podido ser comprobado debido a que porta unas vendas de protección que nunca se retira, ni en los reconocimientos médicos.