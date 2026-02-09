El PSOE obvia la autocrítica y tildan el resultado del PP en Aragón de "fracaso estrepitoso" y a Feijóo de "pagafantas" de Vox

El análisis del PSOE tras las elecciones autonómicas celebradas en Aragón no ha dejado espacio para la autocrítica y han apuntado al PP por lo que consideran un "fracaso estrepitoso".

Así lo ha manifestado la portavoz socialista, Montse Mínguez, que ha culpado a los populares por el crecimiento de la ultraderecha y ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el "pagafantas" de Vox.

Mínguez ha dibujado un escenario similar a lo que ocurrió en Extremadura, la pérdida de escaños del PP y el crecimiento de la ultraderecha. Aunque ha reconocido que los populares fueron el "ganador aritmético" de los comicios, ha insistido en que son los "perdedores políticos" por haber adelantado las elecciones y acabar con menos apoyo parlamentario, mismo argumento empleado en diciembre tras la cita extremeña.

"Convocar unas elecciones para perder escaños, adelantar unas elecciones para perder sus escaños, insisto innecesariamente, porque era la excusa lo de los presupuestos, acabar peor de lo que estaba. Eso es un fracaso estrepitoso. Eso es una estrategia fallida del Partido Popular", ha afirmado la portavoz socialista.

Mínguez ha reservado su mayor crítica al presidente del PP, al que ha acusado de utilizar el poder autonómico como "decorado de su estrategia" para llegar a la Moncloa. "Es su obsesión por llegar a la presidencia del Gobierno", ha recalcado, al tiempo que ha considerado que el adelanto electoral decidido por el presidente aragonés, Jorge Azcón, solo ha servido para "el engorde de la ultraderecha".

Por todo ello, la portavoz del PSOE considera que el objetivo del PP era ganar independencia política para desarrollar su programa, pero el resultado ha sido justo el contrario. "Convocar elecciones con el objetivo de ser más independiente y acabar siendo más dependiente de Vox y perdiendo escaños es el fracaso absoluto del PP", ha remarcado.

Feijóo, "el mejor jefe de campaña" de Vox

La dirigente socialista ha definido a Feijóo como el "mejor jefe de campaña" de Vox, cuestionando que existan diferencias reales entre ambas formaciones. Según Mínguez, cada vez que el PP convoca elecciones pierde apoyos, mientras que quien sale beneficiado es el partido de Santiago Abascal.

"Lo único que ha traído Feijóo a la política es la estrategia de un fracaso", ha afirmado, antes de ironizar con que el líder del PP "pone el escenario, paga las facturas y está brindando con escaños el señor Abascal". En esa línea, ha insistido en que Feijóo actúa como el "pagafantas" de Vox, al que acusó incluso de haber contratado a un "grupo guerra civilista", en referencia a 'Los Meconios', para el cierre de campaña de Azcón.

Por último, la portavoz socialista ha asegurado que Vox "nace del PP" y ha acusado a los populares de alimentar su crecimiento. A su juicio, la formación de Abascal se multiplica "como gremlins" gracias a las decisiones estratégicas del PP.