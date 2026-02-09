Jorge Azcón explica por qué fue Vito Quiles al cierre de campaña del PP: "Me entrevistó como medio de comunicación"

Carlos Alsina ha entrevistado en Más de uno al presidente aragonés y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. La conversación ha tenido lugar el día después de la celebración de las elecciones en su comunidad, en las que el PP ha visto como su número de diputados se reducía en dos escaños, pese a lo que se ha mantenido como primera fuerza.

La conversación ha comenzado con una pregunta directa sobre la presencia del agitador de extrema derecha Vito Quiles en el acto de cierre de campaña del PP. Azcón ha defendido que Quiles le entrevistó en calidad de "medio de comunicación" y ha enmarcado ese encuentro dentro de las "más de 70 entrevistas" que asegura haber concedido durante la campaña electoral. En cuanto a la contratación del grupo musical 'Los Meconios', también presente en el acto, ha señalado que se trató de una decisión del equipo de campaña y ha matizado que "no es el grupo que yo más sigo".

Respecto a la convocatoria anticipada de elecciones, Azcón ha afirmado que sus previsiones pasaban por lograr la victoria electoral, un objetivo que considera cumplido, aunque ha reconocido que lamenta la pérdida de dos escaños. Aun así, ha subrayado que el Partido Popular es, a su juicio, la única formación con capacidad real para formar gobierno en Aragón.

En esa línea, ha defendido su decisión de adelantar los comicios al no conseguir aprobar los presupuestos autonómicos y ha insistido en que "cuando los aragoneses hablan, no se equivocan", asegurando que prefiere "ver el vaso medio lleno" tras los resultados.

Atribuye el crecimiento de Vox a la polarización generado por el Gobierno

Azcón ha atribuido el crecimiento de Vox a la polarización política generada, según su criterio, por el Gobierno de España, que a su entender alimenta el descontento social que posteriormente capitaliza la formación de extrema derecha. No obstante, ha defendido que ese malestar ciudadano debe traducirse en trabajo político y no solo en protesta. En este sentido, ha sostenido que el apoyo a Vox responde principalmente a dinámicas de política nacional y tiene menos relación con la realidad autonómica, un factor que, asegura, ha marcado buena parte del desarrollo de la campaña.

Sobre el escenario político inmediato, Azcón ha manifestado su intención de negociar la formación de un gobierno que permita garantizar la estabilidad institucional y sacar adelante los presupuestos. También ha revelado que la ministra Pilar Alegría se puso en contacto con él para felicitarle por la victoria electoral.

Futuros pactos con Vox

En relación con posibles acuerdos con Vox, el líder popular ha señalado que será necesario encontrar puntos de entendimiento basados en un mínimo común programático, descartando que ninguna de las partes deba asumir íntegramente el programa de la otra. Por último, ha valorado el impacto nacional de los resultados electorales aragoneses, señalando que los comicios han estado muy condicionados por el contexto político estatal y por la atención mediática, al celebrarse por primera vez de forma separada de otras elecciones autonómicas.