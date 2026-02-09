Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista): "Veo un castigo al PSOE, pero también al PP por convocar unas elecciones impuestas desde Madrid"

Carlos Alsina ha comenzado la semana en Más de uno entrevistando a Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas de Aragón, en las que la formación ha logrado duplicar su representación parlamentaria al pasar de tres a seis diputados.

Pese al avance electoral, Pueyo ha calificado el resultado de "agridulce": positivo para su partido, pero negativo, a su juicio, para el conjunto de Aragón. Durante la conversación, Alsina le ha preguntado especialmente por lo que ha definido como una "derechización" del parlamento y de la sociedad aragonesa.

Pueyo ha atribuido ese giro a la construcción de un relato político a nivel estatal y ha señalado, además, que la participación electoral no ha sufrido una caída significativa, descartando que el resultado responda a un elevado abstencionismo.

Una campaña centrada en las cuestiones autonómicas

Según ha explicado, uno de los factores que ha favorecido el crecimiento de Chunta ha sido su implantación territorial, un elemento que, en su opinión, resulta clave en unas elecciones autonómicas. También ha subrayado que, frente a una campaña dominada por debates de ámbito nacional, su formación ha centrado el discurso en los problemas propios de Aragón.

El candidato ha reivindicado asimismo el criterio propio que, asegura, ha mantenido la Chunta durante su etapa en el Congreso de los Diputados, tres años en los que el propio Pueyo ha formado parte del grupo Sumar. Ha recordado, entre otros episodios, su rechazo a la delegación de la gestión de la inmigración a Cataluña, que calificó como una medida "racista", así como su defensa de convocar elecciones ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En ese contexto, ha afirmado que recibió llamadas y presiones de compañeros de grupo para que modificara su posición.

Un doble castigo político

Pueyo ha interpretado los resultados electorales como un doble castigo político: por un lado, al Gobierno de Pedro Sánchez, y por otro, al Partido Popular, al que acusa de haber impulsado unos comicios "impuestos desde Madrid". En esa línea, ha asegurado que el PP se ha convertido en "un caballo de Troya de la extrema derecha".

A pesar del retroceso global del bloque progresista en Aragón, el candidato ha defendido que se abre una nueva etapa política en la comunidad, en la que aspira a situar a la Chunta Aragonesista como referente de la izquierda aragonesa.