Gonzalo Bernardos vaticina el momento en el que Pedro Sánchez convocará elecciones: "Está esperando que la fastidien"

No son pocos los que son críticos con la situación actual del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente se mantiene en su segunda legislatura con apoyos mínimos, especialmente tras la ruptura política con Junts, quedando bloqueadas varias iniciativas.

En este contexto, Gonzalo Bernardos, habitual tertuliano de debates de política y economía, ha querido pronosticar cuándo habrá elecciones generales. "Pedro Sánchez está esperando que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular la fastidien para convocar elecciones generales y tener posibilidades de formar Gobierno", ha comunicado en un mensaje de la red social X.

La valoración de Bernardos se produce en un momento de elevada tensión política entre el Gobierno y la oposición. El líder del PP, Albero Núñez Feijóo, ha intensificado en los últimos meses sus críticas a la gestión de Sánchez, acusándole de paralización y de mala gestión en múltiples áreas, como se ha podido ver en el intento de aprobación del decreto ómnibus la pasada semana. La oposición reclama elecciones generales argumentando que el presidente ha perdido impulso político y su capacidad de gobernar eficazmente al perder gran parte de su apoyo en el Congreso.

Diversos análisis políticos coinciden en que la convocatoria de elecciones generales sigue siendo un escenario abierto, dependiendo en gran medida de la capacidad del Gobierno para aprobar sus iniciativas clave. Un ejemplo de estas medidas no fructuosas pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. A fecha de febrero de 2026, el Ejecutivo lleva aproximadamente más de 3 años sin haber aprobado unas nuevas cuentas estatales.

También se ha señalado que factores externos, como la visita programada del Papa a España en junio, podrían influir en la capacidad del Ejecutivo para adelantar los comicios antes de esa fecha.

Gonzalo Bernardos, quien fue candidato en las listas del PSC en las elecciones municipales de Barcelona del año 2019, opina que "cada semana que pasa el Gobierno está más desgastado y con escasas posibilidades de remontar el vuelo". "La suerte no es infinita ni dura siempre", ha vaticinado Bernardos.