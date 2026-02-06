Disparan a un hombre en Huércal de Almería

Un hombre ha resultado herido tras recibir un disparo en la pierna en la calle Bakunin, en el municipio almeriense de Huércal de Almería.

Fue el pasado miércoles cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando del incidente, mientras que la víctima señaló que los atacantes habían huido hacia el barrio El Puche, en la capital.

El hombre fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas y se encuentra fuera de peligro. La investigación, que ya está en manos de la Guardia Civil, continúa abierta.