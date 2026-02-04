El AMPA del CEIP Madre de la Luz pide una solución para el gimnasio del centro

El AMPA Mediterráneo del colegio público Madre de la Luz ha solicitado al Ayuntamiento de Almería y a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía que coordinen esfuerzos para llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, la reparación del gimnasio del centro, que tras las últimas lluvias ha quedado inhabilitado para su uso.

Actualmente, el espacio no puede acoger actividades deportivas ni de otro tipo debido a los daños existentes en la pista, los ventanales, las canastas, la iluminación y otros elementos de la instalación. Estos desperfectos se han visto agravados por las filtraciones de agua ocasionadas por el estado de la cubierta, una situación que, según indican desde la comunidad educativa, ya había sido comunicada en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años.

Desde el AMPA recuerdan que el Ayuntamiento es la administración encargada del mantenimiento de los centros públicos de Infantil y Primaria y han trasladado su preocupación por las condiciones del gimnasio y las posibles consecuencias para la seguridad del alumnado y del profesorado. A pesar de las gestiones realizadas tanto por el centro como por las familias, la situación continúa sin resolverse.

La imposibilidad de contar con un espacio cubierto para la práctica deportiva, especialmente en un curso marcado por episodios de lluvias, ha dificultado el desarrollo de las clases de Educación Física, una materia fundamental en estas etapas educativas. Por ello, el AMPA confía en que las administraciones puedan dar una respuesta que permita recuperar esta actividad con normalidad.

El CEIP Madre de la Luz es, además, sede habitual de las Escuelas Deportivas Municipales y de los Juegos Deportivos Municipales, por lo que el gimnasio cumple una función importante más allá del horario lectivo. A esto se suma el estado de la pista exterior de baloncesto, que también presenta un notable desgaste y cuyo arreglo ha sido igualmente comunicado al Ayuntamiento.

Aunque el reciente temporal ha causado incidencias en otros espacios del colegio, como accesos inundados o pequeños daños en algunas instalaciones, desde el AMPA subrayan que la situación del gimnasio requiere una atención especial, ya que se trata de una demanda planteada desde hace varios años y que consideran prioritario atender en beneficio de toda la comunidad educativa.