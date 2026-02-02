El alcalde de Velefique presentará su renuncia el 6 de febrero

Rafael García Sola, septuagenario, ex profesor en Roquetas donde también tenía su domicilio habitual, seguirá el procedimiento legal de renuncia como primer edil de Velefique atendiendo a un calendario ya fijado.

Está previsto que el 6 de febrero presente el escrito de dimisión, mientras que el 12 se llevará a cabo el pleno y el 21 tomará posesión la nueva alcaldesa del municipio, siendo la primera mujer al frente de la Corporación en Velefique.

García Sola ha trasladado que quiere dejar paso a los jóvenes para que diseñen el Velefique del futuro y en su haber se lleva "la satisfacción de que la Vuelta Ciclista a España concluya en el Alto de Velefique una de sus etapas, la Freeride Internacional, el Veleficuento y la Fiesta de la Matanza".

Del mismo modo, asegura que a partir de ahora "vivirá entregado a la vida bucólica cuidando de sus gallinas, cultivando sus tomates, almendros y cerezos".