SEGURIDAD PÚBLICA

Vecinos y comerciantes de la Urba de Roquetas alertan sobre el incremento de delitos en esa zona turística

Anoche se mantuvo una reunión en la que se acordó pedir al Ayuntamiento de Roquetas soluciones efectivas ya contra robos, asaltos en la vía pública, okupaciones y otros hechos delictivos

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Más de 200 vecinos y profesionales de la Urba de Roquetas y el barrio de Las Marinas han conformado un grupo de whatsapp en defensa de sus casas y negocios.

La comunicación en tiempo real entre ellos, sobre actitudes sospechosas, les está permitiendo disuadir a los ladrones. Aún así, solicitan más presencia policial, cámaras de tráfico activas en las calles, bolardos móviles e identificación por nombres en los corredores verdes, actuación en los edificios abandonados para evitar que sean refugios de malhechores, que los hoteleros se sumen a estas iniciativas.

Son conscientes de que difundir estos hechos puede retraer al turista o al inversor, pero creen en la necesidad de aplicar medidas que eviten males mayores.

