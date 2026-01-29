Vecinos y comerciantes de la Urba de Roquetas alertan sobre el incremento de delitos en esa zona turística

Más de 200 vecinos y profesionales de la Urba de Roquetas y el barrio de Las Marinas han conformado un grupo de whatsapp en defensa de sus casas y negocios.

La comunicación en tiempo real entre ellos, sobre actitudes sospechosas, les está permitiendo disuadir a los ladrones. Aún así, solicitan más presencia policial, cámaras de tráfico activas en las calles, bolardos móviles e identificación por nombres en los corredores verdes, actuación en los edificios abandonados para evitar que sean refugios de malhechores, que los hoteleros se sumen a estas iniciativas.

Son conscientes de que difundir estos hechos puede retraer al turista o al inversor, pero creen en la necesidad de aplicar medidas que eviten males mayores.