Almería activa el Plan de Emergencias ante la previsión de rachas de viento de más de 100 km/h

El Ayuntamiento de Almería ha activado el Plan Municipal de Emergencias ante la previsión de fuertes rachas de viento, de más de 100 kilómetros por hora, y fenómenos costeros previstos para este miércoles en la ciudad. Lo ha activado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, como directora del plan tras la reunión que ha mantenido este mediodía con la Policía Local, Bomberos de Almería, Protección Civil, y los concejales de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, y Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, y después de la activación de los avisos amarillos y naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ante los fenómenos meteorológicos provocados por la borrasca ‘Joseph’.

Dicha activación se ha comunicado, a través de Emergencias 112 Andalucía, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería y a la Subdelegación del Gobierno. Según el último parte meteorológico de la AEMET, que ha activado el aviso naranja para este miércoles, la previsión indica que la ciudad podría registrar durante la jornada de mañana fuertes rachas de viento de componente oeste que superen los 100 kilómetros por hora y oleaje de entre 4 y 6 metros de altura.

Recomendaciones generales ante vientos fuertes | Ayuntamiento de Almería

Ante ello, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de parques municipales como los del Andarax, Familias, La Goleta y La Hoya, así como del Recinto Ferial, y ha balizado las zonas de juego infantil, biosaludables y de calistenia. Igualmente, ha cerrado al público las bibliotecas, los centros de mayores, de la mujer y las asociaciones vecinales con el fin de evitar los máximos desplazamientos posibles. Se mantendrán abiertos, eso sí, aquellos espacios municipales donde se prestan servicios esenciales.

De la misma forma, como medida de prevención y seguridad, se cierran todas las instalaciones deportivas municipales, tanto cubiertas como al aire libre. Esto implica la suspensión de actividades, entrenamientos y competiciones programadas.

Además, desde las 17.00 horas de esta tarde quedará habilitado el Frontón del Andarax como recurso habitacional para las personas sin hogar. Con espacio para 60 personas, estará coordinado por Cruz Roja, cuyos operarios, junto con la Unidad de Calle, recorrerán la ciudad para informar a los posibles usuarios de la habilitación de esta instalación municipal, al igual que seguirá estando el Centro Municipal de Acogida.

Recomendaciones

Desde el Ayuntamiento de Almería se recomienda extremar las precauciones, no salir a la calle salvo que sea estrictamente necesario y mantenerse informado a través de los canales de información verificados.

Ante esta situación, el Consistorio se suma a las recomendaciones de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, si no que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Desde el Ayuntamiento de Almería y la Agencia de Emergencias de Andalucía se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y, en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha anunciado también “el refuerzo de los servicios de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como de todos los servicios municipales como Parques y Jardines, Mantenimiento y Limpieza” de cara a atender las posibles incidencias provocadas por el temporal.