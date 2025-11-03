En marcha la XXVI edición del Concurso de Fotografía de los Espacios Naturales de Almería

Onda Cero Radio Almería ha puesto en marcha una nueva convocatoria del histórico Concurso de Fotografía de los Espacios Naturales de Almería, que este año celebra su vigésimo sexta edición. El plazo de presentación de fotografías ya está abierto y permanecerá disponible hasta el domingo 23 de noviembre de 2025.

Este certamen, consolidado como uno de los más reconocidos de la provincia, tiene como objetivo poner en valor la belleza y diversidad de los paisajes, la flora y la fauna almerienses, a través de la mirada de fotógrafos tanto aficionados como profesionales.

Categorías y tematica

Los participantes podrán presentar sus imágenes dentro de tres categorías:

•Paisajes naturales

•Flora

•Fauna

Cada autor podrá enviar varias fotografías siempre que se ajusten a las bases publicadas por Onda Cero Almería. Se valorará especialmente la originalidad, la calidad técnica y la capacidad para reflejar la riqueza ambiental de la provincia.

Fases y votación popular

Una vez cerrado el plazo de participación, la organización realizará una preselección de 40 fotografías finalistas, que pasarán a una doble fase de valoración:

•Por un jurado profesional, encargado de otorgar los premios principales.

•Y por el público, que podrá votar su imagen favorita a través de la web de Onda Cero Almería.

El sistema de votación online contará con control de acceso para garantizar que cada usuario pueda emitir un solo voto.

Premios y reconocimiento

Los ganadores recibirán los siguientes premios:

•Premio absoluto del jurado: 900 €

•Mejor fotografía por categoría (flora, fauna y paisaje): 300 € cada una

•Premio del público: 300 €

El fallo del jurado y la entrega de premios se celebrarán en un acto público el 12 de febrero de 2026, con la presencia de participantes y patrocinadores.

Un concurso con historia

El certamen de Onda Cero Almería es una cita imprescindible para los amantes de la naturaleza y la fotografía. En su trayectoria ha reunido miles de instantáneas que muestran lugares emblemáticos como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el Desierto de Tabernas, las Sierras de Los Filabres y Alhamilla, o las zonas costeras del Poniente y Levante almeriense.

La pasada edición contó con una exposición virtual de las 25 obras finalistas y con el apoyo de varios ayuntamientos de la provincia. Este año, queremos seguir ampliando la participación y el alcance del concurso, invitando a descubrir la provincia “a través del objetivo”.

Como participar

Las bases completas del concurso y el formulario de inscripción están disponibles en el siguiente enlace:

Bases XXVI Concurso de Fotografía de Onda Cero Almería