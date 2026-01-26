Pedro Zamora deja la Alcaldía de Garrucha y activa el relevo pactado tras las municipales de 2023

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, del Partido Popular, formalizará este miércoles su dimisión como regidor, un paso que pone en marcha el relevo institucional contemplado en el pacto de gobierno alcanzado tras las elecciones municipales de 2023. Este proceso desembocará en un pleno de investidura que se celebrará en las próximas semanas.

El acuerdo de gobernabilidad suscrito tras los comicios establecía una Alcaldía compartida por turnos. En la primera mitad del mandato, el PP asumiría el gobierno municipal con el respaldo de Garrucha con la Gente, mientras que en la segunda parte el cargo pasaría a esta última formación. De este modo, el concejal Álvaro Ramos está llamado a convertirse en el próximo alcalde, sin que ello suponga la ruptura del pacto ni la salida del PP del ejecutivo local.

Zamora ha explicado que su renuncia activará los plazos administrativos previstos en la legislación municipal. En primer lugar, la secretaria del Ayuntamiento contará con diez días para convocar un pleno en el que se dé cuenta oficialmente de la dimisión. Posteriormente, se abrirá un nuevo plazo de otros diez días para celebrar la sesión de investidura del nuevo alcalde.

El todavía alcalde ha confirmado que continuará como concejal una vez abandone la Alcaldía y seguirá formando parte de la Corporación municipal. Según ha señalado, su decisión responde al cumplimiento del acuerdo de gobierno alcanzado al inicio del mandato, y ha asegurado que mantendrá su implicación en la gestión municipal.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Garrucha está gobernado por el PP, que dispone de seis concejales, con el apoyo de los dos ediles de Garrucha con la Gente, entre ellos el propio Álvaro Ramos.

En los días previos, la dirección provincial del PP en Almería había reclamado públicamente que se respetara el acuerdo de alternancia, llegando a advertir de posibles consecuencias internas en caso de incumplimiento. El presidente provincial del partido, Ramón Fernández-Pacheco, defendió la necesidad de preservar la imagen de seriedad y fiabilidad del PP, subrayando que el pacto es un documento firmado y conocido por ambas partes, cuyo incumplimiento supondría, a su juicio, una grave irresponsabilidad política.

Desde el PSOE de Garrucha, sin embargo, se ha ofrecido una lectura distinta de la situación. Los socialistas sostienen que las presiones para que Zamora deje la Alcaldía no responden al pacto de alternancia, sino a intereses urbanísticos relacionados con suelo pendiente de desarrollo. Así lo expusieron en un comunicado en el que enmarcan el relevo en el debate interno abierto dentro del PP.

El Grupo Municipal Socialista afirma que el PP pretende entregar la Alcaldía a un concejal al que califican de tránsfuga y atribuyen esta maniobra a presiones procedentes tanto del PP de Almería como de personas vinculadas a la Diputación Provincial. En este sentido, señalan al ex vicepresidente de la institución provincial Fernando Jiménez y a asesores del área de Presidencia como actores que habrían intervenido para forzar el relevo.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María Cervantes, ha advertido de que los terrenos aún por desarrollar no deben utilizarse como herramienta en disputas internas ni para atender intereses ajenos al municipio.

Por su parte, Pedro Zamora ha realizado balance de su gestión desde que asumió la Alcaldía en mayo de 2023, una etapa que ha descrito como especialmente compleja debido a la situación administrativa y económica que encontró al llegar al Consistorio. Entre las actuaciones más destacadas ha mencionado la creación de dos nuevos parques en el paseo nuevo y el paseo antiguo, así como la construcción de una rotonda en el cruce de la Simona, una intervención destinada a mejorar la seguridad vial.

El alcalde saliente también ha puesto en valor los cambios introducidos en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, como la incorporación de un nuevo secretario y una nueva interventora, además de la implantación de procedimientos de contratación administrativa que, según ha indicado, no estaban operativos con anterioridad.