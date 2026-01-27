Jorge Azcón rechaza la regularización de inmigrantes: "No responde a razones humanitarias, sino a las necesidades políticas de Sánchez"

"Las elecciones se ganan con el trabajo que has hecho y explicando a los aragoneses qué queremos que ocurra en el futuro", afirma Jorge Azcón en Más de uno, donde ha asegurado que Pilar Alegría le reconoció conversaciones que el PSOE tiene con Vox: "La señora Alegría no sacó en el debate el tema de Vox porque el PSOE en Aragón pacta mucho con Vox. La señora Alegría me reconoció las conversaciones que el PSOE tenía con Vox cuando hablamos con ella intentando sacar adelante unos presupuestos. Lo vemos en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando se ponen de acuerdo para bloquear y para sacar adelante votaciones. Que el PSOE explique qué es lo que pacta con Vox. Cuando tú llegas a acuerdos, tienes que explicarlos. No acostumbra a decir que llega a acuerdos con Vox, como sí que ocurre".

Azcón también critica el encuentro que Alegría tuvo con Salazar y se sigue preguntando de qué hablaron, si le reprochó la "actitud de acoso sexual" o si hablaron de por qué el PSOE "retrasa los expedientes de acoso sexual": "Hay muchas preguntas sobre lo que las mujeres quieren saber de una candidata que alardea de feminismo y no tiene ningún pudor en sentarse con quien está acusado de acoso sexual".

Además, Azcón deja clara su intención de sacar adelante los Presupuestos, el gran debe que se ha quedado pendiente en esta legislatura. "Me hubiera gustado agotar la legislatura, pero no hemos tenido mayoría para aprobar presupuestos y por eso hay elecciones", dice, a lo que añade que habrá que "gestionar" el resultado que decidan los aragoneses y que el objetivo pasa por "seguir gobernando" en solitario.

Críticas a la regularización de inmigrantes que plantea Sánchez

Sobre el plan de regularización de migrantes del Gobierno, cree que debe haber una ley que modifique la situación actual con un "marco que regule la inmigración". "La regularización no responde a razones humanitarias, sino a las necesidades políticas de Pedro Sánchez", asegura, al mismo tiempo que carga contra el Ejecutivo: "Como la financiación se pacta con ERC, las medidas de vivienda se pactan con Bildu, está por ver qué hacen con Junts. Este debate hay que encuadrarlo en la situación política que vive el país, a Pedro Sánchez le importa lo que le ocurra a él".

Así, afirma que el PP plantearía una ley "que no esté condicionada a los imperativos de Podemos" y que pase por el Congreso de los Diputados, y también sostiene que conocer el idioma en el país en el que se vive debe ser "requisito básico". "Como nos lo exigen a nosotros cuando nos vamos a otros países, vas a necesitar su idioma. Hace falta que España tenga una ley, una reforma seria y profunda".

En este sentido, critica que muchas personas acuden a Aragón procedentes de Cataluña al solo ofrecer cursos en catalán. "En España la lengua oficial es el español, otra cosa es la lengua cooficial reconocida en las comunidades. No vamos a ponerlas en pie de igualdad. La gente que viene tiene que conocer el español, muchas veces recibimos a personas inmigrantes que vienen de Cataluña por eso mismo. Lo que todo el mundo puede hablar sin ningún problema es el español".

Por último, Azcón ha subrayado que es "confuso" entender a Vox y que, cuando se celebran elecciones y no hay mayoría, cabe "ponerse de acuerdo con otras formaciones". "Lo que puedo decir es cuáles son los criterios con los que me pondría de acuerdo con Vox. La legalidad, las competencias... Por ejemplo, tengo dudas de que Vox estuviera dispuesto a asumir Sanidad, con la dificultad que conlleva. Estaría mejor en manos del PP".