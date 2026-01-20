Tres detenidos por explotación sexual y tráfico de drogas en un prostíbulo de El Ejido

La Policía Nacional ha arrestado a tres personas por su presunta participación en una red delictiva que operaba en un prostíbulo de El Ejido, donde se explotaba sexualmente a mujeres de origen magrebí y sudamericano en situación de vulnerabilidad, obligándolas a prostituirse. En el local también se desarrollaban actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas.

Los arrestados, entre ellos el supuesto líder del grupo y otros dos colaboradores, han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Ejido. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión del principal investigado, así como el cierre temporal y precinto del establecimiento, según ha informado la Policía Nacional.

Las detenciones se enmarcan en la operación denominada ‘Milanesa’, llevada a cabo por agentes del Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería. A los implicados se les imputan delitos de explotación de la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

La investigación se inició en mayo de 2025 tras detectarse la posible existencia de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en un local de ocio nocturno del municipio ejidense. Las pesquisas confirmaron que la prostitución se ejercía de forma “habitual y continuada”, lo que motivó un control policial previo que reforzó los indicios sobre la actividad delictiva.

Durante dicha actuación se activaron los protocolos de identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que permitió identificar a dos posibles víctimas de explotación sexual.

Las diligencias practicadas y las declaraciones recabadas permitieron constatar que la organización estaba formada por tres personas —un hombre y dos mujeres— con funciones claramente diferenciadas. El principal responsable, con antecedentes policiales desde 2019, entre ellos por un delito de corrupción de menores, se encargaba de captar y trasladar a las mujeres, controlar su actividad y obtener un beneficio directo del 50 por ciento de cada servicio sexual, además de gestionar la venta de sustancias estupefacientes en el interior del local.

Por su parte, las otras dos personas detenidas realizaban labores de supervisión, control y contabilidad, tanto de las camareras como de las mujeres que ejercían la prostitución, y colaboraban también en la distribución de droga.

Como resultado de la investigación, el pasado 13 de enero de 2026, y con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de El Ejido, se llevaron a cabo registros en el establecimiento investigado y en el domicilio del principal implicado, previa autorización judicial.

En estas actuaciones se incautaron diversas cantidades de dinero en efectivo, libretas de control con datos de las trabajadoras, documentación relacionada con los hechos investigados y sustancia estupefaciente, principalmente cocaína, entre otros efectos.

La Policía Nacional ha señalado que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones de otras personas que pudieran estar vinculadas con estos hechos.