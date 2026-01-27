No salgas sin paraguas: Brasero alerta de las lluvias generalizadas por la borrasca Joseph

Continúa el mal tiempo en la Península Ibérica. La borrasca Joseph azota al país con abundantes lluvias, fuerte viento y nieve en todas las comunidades, salvo una excepción. Las Islas Canarias disfrutarán de un cielo despejado y temperaturas suaves con hasta 23º de máxima.

Día de paraguas y viento

Roberto Brasero avisa en Más de Uno, con Carlos Alsina, de que continuarán las lluvias en esta jornada de martes. Tras abandonarnos la borrasca Ingrid el pasado fin de semana, llega la borrasca Joseph con aún más fuerza. La lluvia viene acompañada de fuertes rachas de viento que "a esta hora mantiene en avisos prácticamente a toda la Península", como detalla Brasero. Además explica que "ese frente que estuvo descargando ayer con persistencia en Galicia, sobre todo interior de Pontevedra, ya se está moviendo hacia el interior e irá alcanzando más zonas de Castilla y León, Castilla La Mancha y Andalucía, incluso con algunas tormentas con granizo".

Este temporal provocará también fuerte oleaje en las zonas costeras, especialmente en Galicia, Mar Cantábrico y Mar Mediterráneo. En este último, explica Brasero, "los vientos que llegan son fuertes vientos de poniente, que también van a hacer hoy que crezcan las olas, por ejemplo, en costas de Murcia, de Almería o de Baleares".

Nevadas

La borrasca Joseph también traerá consigo un aumento de nieve "que va a ir llegando a nuestras principales sierras y montañas a lo largo de la jornada", cuenta Brasero. Se desplomará la cota de nieve a 500/900 metros en el noroeste y en el resto a 900/1.400 metros. Estas nevadas se extenderán desde Galicia hasta las sierras del sureste, siendo la Cordillera Cantábrica y Pirineos donde se darán los mayores acumulados. En la sierra de Madrid podrán acumularse más de 5 centímetros en 24 horas por encima de 1.100 metros.