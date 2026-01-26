Roberto Brasero avisa del temporal que viene: “Esta nueva borrasca puede no ser la última”

Las predicciones para esta semana no son alentadoras en cuanto a precipitaciones se refiere. Tras dejarnos recientemente la borrasca Ingrid, llega sin darnos descanso alguno una nueva borrasca, esta vez bajo el nombre de Joseph, tal y como la han bautizado en esta ocasión autoridades meteorológicas portuguesas. "Otra borrasca con nombre propio, y puede que no sea la última", advierte Roberto Brasero en Más de Uno.

Borrasca Joseph

Se esperan importantes lluvias en todo el oeste peninsular, con Galicia como principal protagonista donde ya se han activado los avisos de nivel rojo que van a estar vigentes hasta la próxima madrugada. "En la provincia de Pontevedra se espera que caigan 150 litros por metro cuadrado", detalla Brasero. Por esa razón, varios centros escolares han cancelado sus clases con el fin de evitar posibles riesgos. Se espera viento intenso en gran parte de la Península y fuerte oleaje en las zonas costeras. Avisos naranjas, por tanto, en Asturias, País Vasco, Granada y Almería, mientras que en la costa catalana, valenciana y balear se prevé también mala mar, aunque no subirá de alerta amarilla.

Además, explica que también habrá precipitaciones en "las provincias de Salamanca, Ávila y norte de Cáceres. Hoy las lluvias a lo largo del día de hoy pueden ser persistentes. Esta tarde alcanzarán otras muchas zonas del oeste y centro de la península".

Próximos días

Roberto Brasero ha añadido que "nos espera para mañana otro frente más con fuertes vientos y para el miércoles otro más". Como consecuencia, martes y miércoles vuelven a bajar las temperaturas. "Esas nevadas que están cayendo en Pirineos van a remitir pronto, pero mañana y pasado volverá a bajar la cota de nieve. Volverán las nevadas a nuestras sierras y montañas de estos frentes que van a ir pasando, impulsado por sucesivas borrascas que se van dando el relevo una a otra", cuenta Brasero.