La borrasca Ingrid deja avisos en todo el país: estas son las carreteras afectadas por el temporal

La borrasca Ingrid, con nevadas a partir de 300-500 metros en el noroeste peninsular y olas que superan los ocho metros en las costas gallegas y otras comunidades cantábricas, deja este sábado un mapa con múltiples y diversos avisos meteorológicos.

El temporal de frío y nieve está afectando este sábado a más de 150 carreteras de diez provincias de España, siendo 11 de ellas correspondientes a la red viaria principal, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A-2 en la provincia de Guadalajara, concretamente desde la localidad de Torija, y en Huesca, en A-21 en Puente la Reina de Jaca y en la A-22 en Angüés.

Por su parte, la A-23 en Nueno (Huesca) se encuentra intransitable.

Se encuentran transitables con precaución la A-1 en Gumiel de Izan (Burgos); la A-50 en San Pedro del Arroyo (Ávila), mientras que León cuenta con tres carreteras afectadas: la A-6 en la Ribera de Folcoso, a la par que A-66 en Fresno del Camino y la A-231 en Viloria de la Jurisdicción.

En misma situación se presenta la A-2 en Garbajosa (Guadalajara) y en Zaragoza, la A-2 en la Granja de San Pedro.

En la provincia de Salamanca, de momento se mantiene transitables, pero en aviso la A-66 en la capital de la provincia; en Soria, en la A-11 en la Mayona, la A-2 en Arcol del Jalón y la A15 en Lubia y también en Pontevedra, en la A-52 en Auceira y en la AP-53 en Santo Domingo.

Avisos por nevadas y oleaje

Si bien hay afectadas zonas de todas las comunidades autónomas, lo peor está en Galicia, en aviso rojo por fenómenos costeros; y en el litoral cantábrico, en nivel naranja también por situación marítima adversa; al igual que el litoral gaditano y Estrecho.

En su cuenta de X, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recuerda que, ante este importante temporal, es peligroso acercarse a la costa.

En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña y en Rías Baixas y Miño de Pontevedra el aviso rojo comenzará a partir de las 12:00 horas (antes la costa gallega aparece en el mapa en naranja), por olas que pueden superar los ocho metros y viento del oeste y suroeste de 50 a 61 kilómetros por hora. El peligro extremo durará hasta las 18:00 horas y luego pasará a ser importante.

A Mariña (Lugo) está asimismo en naranja por fenómenos en sus costas, al igual que los litorales de Asturias, Cantabria y País Vasco; además de la Ciudad de Melilla. Los avisos en estas zonas, en su mayoría con olas de cinco a siete metros, son para toda la jornada.

El nivel naranja (olas de 5/6 metros) en el litoral gaditano y Estrecho se activará a partir de las 15:00 horas hasta las 20:00 horas.

Puntos de otras comunidades como Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, además de la Ciudad de Ceuta, están en amarillo -peligro bajo- también por fenómenos costeros.

La previsión de fuertes nevadas deja nivel amarillo en zonas de 10 comunidades: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.

Por ejemplo, en Albarracín, Teruel, se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros por encima de los 1.000-1.200 metros, al igual que en el Pirineo oscense.

En Castilla y León, el aviso es para puntos de todas las provincias. En el sistema central de Ávila, la Ibérica de Burgos o la cordillera cantábrica de Palencia se prevé una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros por encima, inicialmente, de 1.200 metros y durante el día por encima de 900. Por la noche la previsión es para cualquier cota.

En el Bierzo, la meseta leonesa, de Ávila, Burgos, Palencia, Soria, Segovia, Zamora, Valladolid y Salamanca la acumulación de nieve en 24 horas será de 2 centímetros a cualquier cota.

En Castilla-La Mancha, el aviso es para puntos de Albacete y Cuenca (acumulaciones de 5 centímetros en torno a mil metros). En Albacete, la alerta se activará a las 18:00 horas; mientras que en Cuenca terminará a las 12:00.

En Cataluña, la nieve se espera en el prepirineo de Barcelona, Pirineo de Girona, Valle de Arán y Pirineo de Lleida. Aquí la acumulación en 24 horas podría ser de 10 centímetros por encima de 800-1.000 metros.

En Extremadura, el aviso es para el norte de Cáceres (5 centímetros por encima de 600 a 900 metros); y en Galicia para Lugo, Ourense y Pontevedra (la acumulación varía en función del lugar, por ejemplo, entre los 2 centímetros del sur de Lugo a los 10 en la montaña de esta misma provincia).

En la Comunidad de Madrid, la nieve se espera en la sierra (5 centímetros con un aviso que finaliza a las 12:00); mientras que en Navarra en el Pirineo (5 centímetros), en La Rioja en la Ibérica (5 centímetros), y en Andalucía en Guadix y Baza, Granada (2 centímetros), y en Cazorla y Segura, Jaén (5 centímetros).

Temperaturas mínimas

A Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Comunidad de Madrid les acompaña una alerta amarilla por temperaturas mínimas (-6 grados en el norte de Cáceres, en la Ibérica riojana, sierra madrileña, sistema central de Ávila, Ibérica de Burgos y de Soria, sistema central de Salamanca, de Segovia y de Soria; y -8 grados en la cordillera cantábrica de León).

El mapa de la Aemet también coloca en amarillo otros puntos por viento, como en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Región de Murcia (a las 12:00 horas termina la alerta) y Comunidad Valenciana.

Por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas de 80 kilómetros por hora y de granizo pequeño, aparece el sur y levante de Mallorca. Aquí el nivel amarillo se desactiva a las 10:00 horas.

Cataluña también está en amarillo por lluvias en Ampurdán, Girona (acumulado en 12 horas, 60 litros por metro cuadrado).