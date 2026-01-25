Las imágenes del temporal: la borrasca Ingrid deja su peor cara en el norte, con aviso rojo y olas de 10 metros

Los efectos de la borrasca Ingrid continúan notándose este domingo, sobre todo en el norte, donde el temporal marítimo ha puesto en aviso rojo (el máximo) a cuatro comunidades autónomas -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- por peligro extraordinario de fenómenos costeros, con grandes olas y fuertes vientos.

En el noroeste, oeste y suroeste de A Coruña, en A Mariña en Lugo, en el litoral occidental y oriental asturiano, en la costa cántabra, la de Guipúzcoa y Vizcaya las olas superan los 10 metros, con viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora, que ocasionalmente puede ser de 75 a 88 kilómetros por hora.

Asturias envía un Es-Alert

Esto ha hecho que en Asturias el Servicio de Emergencias del Principado anunciara el envío de un mensaje ES-Alert para los veinte municipios costeros: "(...) Se espera gran oleaje, ALÉJESE de lugares próximos a la costa y respete la señalización de seguridad. En caso de emergencia llame al 1-1-2".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha colgado en sus redes una secuencia de imágenes del satélite Meteosat de tercera generación con la formación de Ingrid, que experimentó un proceso de ciclogénesis explosiva, recuerda que es muy peligroso acercarse a primera línea de costa, ya que el mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas.

Avisos en 16 comunidades

Los fenómenos costeros, al igual que el viento y la nieve, han sido protagonistas de la jornada. Esto ha hecho que 16 comunidades autónomas aparezcan señaladas -con distinto riesgo- en el mapa de avisos de la Aemet, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Aparte del litoral cantábrico, hay avisos, pero en naranja (peligro importante), en puntos de Andalucía (poniente y Almería capital, levante almeriense y costa granadina); aquí se esperan olas de entre 3 y 5 metros. Puntos de Málaga y Cádiz lo están en aviso amarillo.

De hecho, el tráfico marítimo continúa interrumpido por quinto día consecutivo en el puerto gaditano de Tarifa como consecuencia del impacto de Ingrid en el estrecho de Gibraltar, en una jornada en la que el puerto de Algeciras ha retomado sus conexiones.

Asimismo el nivel es naranja para el sur de Mallorca, con olas de 4 a 5 metros y viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

En nivel amarillo -peligro bajo- por situación marítima adversa aparece zonas de Canarias, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

El fuerte viento también pone este domingo a 14 comunidades en aviso. Lo peor, en zonas de Andalucía (nivel naranja), en concreto el Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería), con rachas máximas de 90 kilómetros por hora (se pueden dar rachas puntuales de hasta 100 kilómetros por hora en zonas altas expuestas).

La nieve vuele a cubrir este domingo puntos del territorio. Las más copiosas en el Pirineo oscense, que aparece en naranja, con una acumulación en 24 horas de 20 centímetros y una cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros.

La situación de las carreteras como consecuencia del temporal sigue mejorando y pasadas las 14:10 horas había 83 vías afectadas, de las que 18 estaban cortadas, todas ellas en la red secundaria.

Aún así, once personas, entre ellos tres niños, han tenido que ser rescatadas por la Guardia Civil en la Sierra de Castril, en el término municipal de Huéscar (Granada), tras quedar atrapados por la nieve durante la noche.

Menos frío que el sábado

Este domingo las temperaturas han aumentado prácticamente en toda la península y Baleares. Hoy, por ejemplo, no hay ninguna capital de provincia con valores por debajo de 0 grados.

No obstante, el frío se sigue notando en Albacete (mínima de 4 grados y máxima de 9), Ávila (1-8), Burgos (2-9), Cuenca (2-9), León (1-8), Madrid (2-10), Segovia (1-8) o Soria (1-7).

Pero las mínimas otra vez se van a registrar en zonas de montaña. A las 4:50 horas la estación meteorológica de Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), marcó los -12,3 grados; y la de Astún-La Roca (Huesca) -7,1 grados.

Igual que ayer, las máximas, en Canarias. A las 9:30 horas en la zona del aeropuerto de Tenerife Sur se registraron 18,8 grados.

El lunes, la borrasca Joseph

Una nueva borrasca de alto impacto, denominada Joseph, dejará a partir de mañana lunes lluvias abundantes en buena parte de la península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo.

Así lo señala en su cuenta de X la Aemet que especifica que la borrasca ha sido nombrada por los expertos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera.

Si bien se prevé que las precipitaciones puedan afectar a buena parte del país, lo peor estará en Galicia, en concreto en Pontevedra.

En el interior de esta provincia las lluvias serán muy abundantes el lunes 26 y la madrugada del martes 27, lo que provocará que en el mapa de avisos se active el nivel rojo por peligro extraordinario.

Se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas y la agencia prevé posibles inundaciones y crecidas, por lo que pide extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.