"Son ejecuciones públicas en plena calle por grupos paramilitares": el análisis de 'El Orden Mundial' sobre el Estados Unidos de Donald Trump

Fernando Arancón y Alba Leiva explican en 'El orden mundial' de 'Julia en la onda' en qué consiste el Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump: amenazas arancelarias, presiones por hacerse con un territorio como Groenlandia. "Hay que espabilar", decía Julia Otero en su columna al inicio del programa, y Europa parece que lo está haciendo. Lo que pasa es que "hasta que Europa se pone en marcha cuesta mucho, pero una vez lo hace, es un buen trasto moviéndose", explican.

"Estamos en una fase de dejar de entender a Estados Unidos como un socio o un aliado, y hacerlo más como un rival y, en algunos aspectos, incluso como un potencial agresor", aseguran. Prueba de ello son las imágenes que se han publicado la madrugada del domingo con otro asesinato de los ICE, la policía migratoria de Donald Trump, en Minnesotta. Hace una semana, asesinaron a tiros a una mujer que se encontraba dentro de su coche y quería escapar. Esta vez, la víctima ha sido un hombre estadounidense de 37 años, que trabajaba como enfermero en la UCI del hospital de la ciudad.

"Ejecuciones en plena calle"

"Siempre dicen que son terroristas y que tenían planeado dios sabe qué amenaza. Pero es que son ejecuciones públicas en plena calle por grupos paramilitares. No hay que dulcificarlo", explica Fernando Arancón.

Ante el símil de Julia de que parecen una Gestapo, Alba Leiva asegura que esa comparación "no es una exageración" porque "la deriva interna y la desintegración a nivel de violencia dentro de Estados Unidos y cómo eso repercute en la política exterior de Trump es muy preocupante".

"Nos tenemos que preocupar por Groenlandia, pero hay que prestar atención a lo que estamos viendo en Minnesotta porque, incluso, los senadores republicanos han pedido que se investigue [...]. Estados Unidos ha tenido un problema siempre con las armas, incluso con asesinatos de civiles por parte de la Policía, pero esto alcanza niveles que no se habían vistos", reflexiona Fernando Arancón.

Trump dice que era un "terrorista": "Eso no justifica meterle ocho tiros"

Después, explican que el propio Donald Trump ha publicado una imagen en su red social del arma que llevaba el hombre, pero que en las imágenes que se han viralizado en redes sociales y medios de comunicación "en ningún momento" se ve que la víctima saque el arma. Sí "tenía permiso de armas, como mucha gente en Estados Unidos, pero la llevaba dentro del bolsillo". "Cualquiera puede ver el vídeo, cómo le tiran al suelo, le dan una paliza y después ahí en el suelo, le descerrajan ocho tiros", afirma Julia.

Y Fernando Arancón matiza a Trump: "Aunque fuese un terrorista, en un país democrático, eso no te justifica meterle ocho tiros en plena calle".