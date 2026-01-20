Las impactantes imágenes de la borrasca Harry a su paso por Cataluña

La borrasca Harry ha dejado imágenes en las que se pueden apreciar campos completamente anegados y grandes acumulaciones de agua que han obligado a los bomberos a participar en el rescate de algunas personas. Este fenómeno meteorológico ha originado lluvias de más de 180 litros en 12 horas en el Empordà (Girona), que activaron la alerta roja, así como una persona desaparecida, arrastrada por las riadas, además de carreteras cortadas y otros incidentes.

En Girona, los bomberos buscan a un vecino de Palau-sator, arrastrado junto a su coche por el temporal que está provocando desbordamientos de rieras, con los ríos de la provincia con sus caudales por encima de los umbrales de peligro. Puntos de la provincia, como L'Estartit, acumulaban a las 12:00 horas de este martes niveles de lluvia de 142 litros por metro cuadrado, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El impacto del temporal ha obligado a cerrar siete carreteras de la provincia, en su mayoría secundarias, por inundaciones; mientras que otras se encontraban cerradas por nieve y/o hielo en Barcelona. Asimismo, el temporal obligó a suspender la actividad escolar, así como la deportiva y los centros de día en las comarcas gerundenses del Gironès, Selva y Alt y Baix Empordà, por el riesgo de fuertes lluvias y desbordamiento de ríos.

Otros efectos

La borrasca también ha estado presente en Baleares, pues la isla de Menorca amanecía este martes en alerta naranja, con lluvia e incomunicada por mar, por olas de hasta siete metros en el puerto de Mahón. Tanto que la naviera Baleària canceló todos sus trayectos interinsulares entre Ciutadella y Alcúdia y con el puerto de Barcelona. Asimismo, se han registrado incidencias leves en carreteras de la isla de Ibiza y desprendimientos y caídas de árboles.

En la Comunidad Valenciana, Emergencias y Delegación del Gobierno han activado la preemergencia ante nevadas en Castellón. Por otra parte, en Andalucía, la presa de Guadarranque, en Castellar de la Frontera (Cádiz), pasará a desembalsar agua para aliviar su capacidad, actualmente al 91,1% ante la previsión de lluvias.