Alsina pide a Óscar Puente "tener cuidado" con sus expresiones, pero rompe una lanza por el ministro: "No se puede criticar que no haya dado la cara"

La tragedia en Adamuz se ha saldo con 45 víctimas mortales mientras los heridos continúan recuperándose en los hospitales y la investigación avanza para determinar qué ha ocurrido en un accidente que ha extrañado a técnicos y expertos. Así se refirió al siniestro el ministro Óscar Puente, que dijo que se trataba de un suceso "extraño" por sus características.

Precisamente, esa expresión es la que critica Carlos Alsina en tiempo de tertulia en Más de uno. "El ministro debería tener cuidado con las expresiones que utiliza, todos sabemos que es muy bocas. Utilizó una expresión muy desafortunada la primera vez que habló del accidente, cuando dijo que era muy extraño", señala Alsina, que añade que al usar dicha palabra la gente pudo pensar en "mano negra" o "sabotaje".

"Lo que sí podría haber dicho es que, con los datos que tenemos hoy, el accidente no tiene antecedentes en España. Todos recordamos accidentes por un fallo humano, por exceso de velocidad, porque ha fallado algún sistema de seguridad. Pero que se haya roto el raíl, no recuerdo precedente así", asegura Alsina, que considera que el siniestro es "distinto a los demás" y obliga a una investigación exhaustiva para saber "por qué ha quebrado el raíl de acero, que no es una cosa fácil de que se produzca".

Así, Alsina comenta que el "vértigo" de los técnicos de Adif es pensar que, si ha habido una fisura interna en el raíl con los sistema de ultrasonidos y no se ha detectado, que se haya ido agravando hasta romper la vía, siendo un raíl nuevo que se puso en mayo, cómo se puede descartar entonces que esto mismo suceda en los otros raíles nuevos. "Por tanto, habrá que esclarecer lo que ha pasado", matiza Alsina.

No obstante, Alsina rompe una lanza en favor de Óscar Puente mientras avanza la investigación y hasta que no se puedan obtener conclusiones más definitivas. "Que se pida la dimisión de Puente me parece muy bien", contesta de manera irónica a Francisco Marhuenda en tertulia, al mismo tiempo que sostiene que el ministro ha dado la cara: "Si está en marcha una investigación, se le podrán criticar muchas cosas, pero no que el ministro no haya dado la cara. Si quieres te menciono precedentes de dirigentes que no han dado la cara cuando han tenido que gestionar un desastre. Recuerdo a otros gobernantes que no han aparecido en ningún medio de comunicación cuando han tenido desgracias".