Óscar Puente asegura que cualquier comparación con Mazón es ofensiva porque él no "estaba escondido"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirma que cualquier comparación de su gestión del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), con la de Carlos Mazón de la dana en Valencia le parece "ofensiva", porque él ha estado "en todo momento" al frente de sus responsabilidades y "no estaba escondido".

El ministro añade, en una entrevista concedida al diario El País y publicada este domingo, que a Mazón nadie le culpa de la dana del 29 de octubre de 2024: "si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto".

"Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento. No estaba escondido. He dado toda suerte de explicaciones. No encuentro parecido con Mazón por ningún lado. Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", defiende el titular de Transportes.

Puente afirma que recibió el mensaje sobre el accidente a las 20.00h el domingo pasado y fue a las 20.30h al centro de control de tráfico de Adif y volvió a su casa el martes por la noche "con la misma ropa".

"Según llegó, se produce el accidente de Rodalies. Imagínense. Creí que estaba soñando. Y esa noche tampoco dormí. He dado ruedas de prensa de dos horas y entrevistas. No he tenido ni un minuto para pensar en mí mismo. Estoy preocupado por lo que tengo que resolver", agrega.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible comenta que está centrado en buscar soluciones dentro de un marco de colaboración máxima con todas las instituciones y que lo más importante son las víctimas y sus familias, y, a continuación, volver a poner en marcha el servicio ferroviario en Andalucía, que está interrumpido desde el accidente.

"Ese es mi trabajo. Las guerras políticas se las dejo a Feijóo (el líder del PP). A mí no me van a encontrar en su fango", subraya.

El sindicato de maquinistas detectó vibraciones

El sindicato de maquinistas Semaf pidió que se revisara el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por el confort de los viajeros y por la afección a los trenes, pero no porque existieran indicios de inseguridad.

En una entrevista en Onda Cero, Su secretario general, Diego Martín refirió la misiva que el sindicato envió en agosto de 2025 a los responsables de la infraestructura ferroviaria al detectar un aumento de las "irregularidades" y "vibraciones".

No obstante, puntualizaba que el sindicato no considera que la vía donde el domingo por la tarde se produjo el accidente ferroviario en el que han muerto al menos 41 personas sea insegura, sino todo lo contrario, aunque sí han detectado un déficit en su mantenimiento.

"Si hubieran existido indicios de que una infraestructura fuera insegura, no habríamos intentado que los responsables establecieran limitaciones o mejoraran el mantenimiento, sino que habríamos paralizado el servicio, como hemos hecho en el pasado", señalaba.