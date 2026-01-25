Isabel Coixet: "El terrorista peligroso es Trump"

Isabel Coixet es una de las voces más personales y admiradas del cine español contemporáneo. Tiene una filmografía muy extensa con la que ha viajado por todo el mundo, lo que le hace muy singular. De Barcelona, a Tokio pasando por Groenlandia, la Inglaterra rural, EEUU y ahora Roma, hacia donde nos lleva con 'Tres adioses', su última película estrenada en la Seminci y que llegará a los cines el próximo 6 de febrero, pero que en Italia ya se ha convertido en todo un éxito.

"La película ha conectado mucho con todo tipo de gente y, sobre todo, con muchísimos hombres", explica en 'Julia en la onda' nada más comenzar la entrevista.

'Tres adioses' es una historia de despedida de Marta, profesora de Educación Física, que se encuentra a la vez con una ruptura sentimental y un diagnóstico de cáncer muy avanzado. ¿Qué le pasa a Isabel Coixet con el cáncer y la muerte?, le pregunta Julia Otero, que recuerda el argumento de 'Mi vida sin mí'.

"Es la cuarta vez que tengo una protagonista con cáncer. Ese 'recuerda que eres mortal' lo tengo muy presente desde que era pequeña. Me gusta entender, no tengo miedo. Cuando la gente me cuenta sus enfermedades, me sitúo donde están ellos. Yo no he tenido cáncer, pero sí un ictus que me tuvo un mes en la Unidad de Ictus donde había gente que moría a mi lado. Siempre pienso en las formas en las que me gustaría abandonar el cuerpo mortal", explica.

'Mi vida sin mí' es una "definición perfecta" de lo que puede sentir alguien cuando le dan un diagnóstico de cáncer, asegura Julia, "ahí empieza a imaginar tu vida sin ti, las personas que te quiere, tus objetos, la realidad sin ti". Para Coixet, 'Tres adioses' es "otra vuelta de tuerca" porque en la película "nunca se habla de la gran revelación", sino que la protagonista "empieza a estar más abierta a los demás: se sienta a tomar un vino con una persona a la que en otro momento no le hubiera hecho ni caso, empieza a ver a una persona que la mira con ojitos tiernos y es verdad que empieza a vivir otro tipo de vida".

"El terrorista peligroso es Trump"

Durante la conversación con Julia Otero, han tratado temas como el amor, la filmografía de la directora, su negativa a volver a dirigir un spot publicitario, los derechos humanos o la situación en Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump.

Coixet se refiere al asesinato a tiros de un enfermero de 37 años este sábado en Minnesotta por parte de los agentes migratorios de Trump (los ICE): "El hombre tenía un teléfono en la mano, pero el informe de la Policía decía que tenía un arma. El Policía era miope porque todo el mundo ha visto las imágenes", asegura. Y añade: "El terrorista peligroso es Trump".

Reconoce que durante su etapa en Estados Unidos ha visto cosas que hubiera preferido no ver y que a pesar de que no tiene mucho eco en España, ella sí que aprecia que hay una resistencia entre la gente de Estados Unidos a todo lo que está pasando.

"Yo tenía una colección de alumnos muy interesantes (un valenciano de madre china, una directora iraní con un talento extraordinario, y también americanos). Los americanos -de entre 22 y 28 años- estaban horrorizados. Todos habían hecho campaña por el actual alcalde de Nueva York y mi alumna iraní tenía la Green Card, pero ya no la puede utilizar porque está congelada. Todo está congelado. La pueden echar en cualquier momento y está en un limbo, desesperada buscando soluciones", denuncia.

Y se pregunta qué está pasando en los Estados donde ya no puedes abortar, donde la Policía Federal puede entrar en tu casa y detenerte si has abortado porque han hecho una redada en una clínica de abortos y han visto tu historial: "Eso es fascismo". ¿Y qué podemos hacer? La directora lo tiene claro: "Yo me estoy comiendo mucho la cabeza. Y tengo una solución: una de las cosas que podemos hacer es boicotear, por ejemplo, tres productos americanos. Hay una lista que circula con una serie de marcas. Pues centrémonos en tres".

