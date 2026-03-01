Víctor Manuel: "¿Sabes cómo estaría este país si no hubiésemos votado nunca? Estaríamos en las cavernas"

El cantante Víctor Manuel ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hacer un repaso de sus 60 años de carrera artística, en los que ha compuesto más de 600 canciones que forman parte de la banda sonora del país. De hecho, la última ha sido nominada a los Goya, gala que se celebró la pasada noche en Barcelona.
Ha recordado que hace años las canciones no optaban a nominaciones porque no existía esa categoría. Han hablado sobre la película 'La cena', que trata sobre el franquismo, pero desde el humor, como un cuento, por eso ha animado a los jóvenes a que la vean. Con este pretexto y con la canción 'Carta de un minero a Llaneza' de fondo, han rememorado casos como el de la canción, que ocurrían en la época de la posguerra y la dictadura.
España actualmente es infinitamente mejor país que el que nosotros hemos vivido
Así, han criticado al mundo del capital por conseguir que la gente olvide que la fuerza de la unión es la más poderosa para conseguir las cosas. "El capital tiene muchos altavoces y muy buenos y muy bien pagados.", ha lamentado Víctor Manuel. Ha aprovechado para criticar la situación actual de los derechos de autor, porque "hay gente que quiere desguazar eso para pagar menos".
A pesar de todo, la sociedad avanza "a trompicones", aunque España actualmente es "infinitamente mejor país que el que nosotros hemos vivido", ha asegurado el cantante. Además, ha declarado que no entiende a la gente que dice que se vivía mejor antes. "¿Pero sabrán de qué están hablando?", se ha preguntado.
La importancia de ir a votar
Por eso, aprovechando la canción 'Déjame por Dios que coja aire', en la que Víctor Manuel habla de la gente que le da igual y que no hay que ir a votar, para expresar: "¿Tú sabrías cómo estaría este país si tú no hubieses votado nunca? Estaríamos en las cavernas". Así, ha puesto en valor la importancia de ir a votar, porque si la sociedad ha cambiado es porque "nuestros padres, nuestros abuelos, han ido a votar porque sabían de dónde venían y querían votar para que este país fuese un poco mejor".
En la entrevista, Julia Otero y Víctor Manuel han hecho un repaso de otros grandes éxitos, como 'Asturias' o 'Solo pienso en ti', que a su juicio, al ser tan populares, han eclipsado otras piezas que considera igualmente valiosas. Aunque intentó dejar de cantar algunos clásicos, se dio cuenta de que el público necesita escuchar lo que forma parte de su vida. De hecho, ha comentado entre risas que a veces les dice que no va a estrenar "nada" y le dan "una ovación".
Sus 101 canciones "desgraciadas" y las nuevas para Ana Belén
Para componer necesita soledad, porque lo considera un acto "íntimo, casi obsceno", que ni siquiera puede compartir con Ana Belén. Compone en bucle y eso le ha hecho descartar mucho material. "Tengo 101 canciones desgraciadas que a mí me gustan mucho", ha desvelado.
En su nuevo disco ha compuesto dos canciones dedicadas a Ana Belén, pero sin caer "en lo ñoño", sino desde un punto de vista maduro. "He encontrado un punto de vista diferente para hablar de lo mismo", ha explicado, al tiempo que ha destacado la frase "Cómo te pareces a ti misma", como uno de los mejores elogios que le ha dedicado a su mujer.