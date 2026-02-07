Rosa Clará, 30 años de un sueño hecho realidad: "Hemos crecido muy rápido, pero con solidez"

Cuando Rosa Clará abrió su primera tienda en Barcelona, jamás imaginó que aquel proyecto acabaría convirtiéndose en un gigante internacional de la moda nupcial. "Monté una tiendecita porque acababa de tener a Dani y no quería viajar", recuerda.

Venía de dejar Pronovias para poder dedicar más tiempo a su hijo, sin sospechar que aquel paso la llevaría a construir una firma presente hoy en más de 80 países y con miles de puntos de venta en todo el mundo. Más de 30 años después, la dimensión del negocio impresiona incluso a su fundadora. "Entre este fin de semana y el que viene traemos a Barcelona 1.300 clientes del mundo (...) Es una locura", admite.

Hemos hecho las cosas bien hechas

El crecimiento, sin embargo, no ha sido fruto del azar. "Hemos hecho las cosas bien hechas, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio", subraya, convencida de que la clave ha sido combinar diseño, fiabilidad y una red de distribución capaz de responder en cualquier lugar del mundo. "No es solo hacer un producto bonito, es que cualquier tienda que confíe en nosotros sepa que ahí estamos para responderle".

En buenas manos

Hoy, la empresa da empleo directo a unas 500 personas en Barcelona y genera miles de puestos indirectos. Y su relevo está cuidadosamente preparado a manos de su hijo Daniel, que se incorporó tras estudiar Arquitectura, una decisión que, según él, no fue vocacional sino práctica: "Quería algo con mates, pero con creatividad".

Con humor, Daniel reconoce la influencia materna en su incorporación a la firma: "Muy inteligentemente puso las oficinas de Rosa Clará justo delante de la universidad". A partir de ahí, el aprendizaje fue progresivo y transversal. Hoy es responsable de toda la imagen de la empresa y pasa por distintos departamentos a lo largo del año. "Tengo la suerte de poder hacer un poco de todo", explica.

Rosa Clará se muestra tranquila con el futuro. "Si hubiera visto que no podía coger el timón, le habría dicho: cariño, quédate en casa", confiesa. Pero destaca de su hijo la preparación y la actitud: "Es el primero que está allí, con humildad y aprendiendo".