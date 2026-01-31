Carlos Cuevas y David Marcé nos presentan la película 'La fiera': "Es una historia real marcada por el riesgo y la amistad"

'La Fiera' se basa en hechos reales para relatar la relación entre tres jóvenes apasionados por los deportes extremos que descubren el salto BASE con traje de alas, la sensación más cercana a volar. Mediante esta práctica, la película explora no solo el desafío físico, sino también el combate interior de sus protagonistas frente al miedo, la ambición y los límites personales.

Pero nos preguntamos ¿Qué es La Fiera? "Es la pulsión, es el bicho, es una metáfora para hablar de una necesidad que tiene esta gente para hacer lo que hace", nos cuenta Carlos Cuevas.

"Solo puedes llevar un paracaídas, solo tienes una bala"

"El salto BASE es un salto con paracaídas desde una superficie que no sea un avión, desde un acantilado, desde una antena, desde un edificio... Normalmente estos saltos implican una menor altura que una avioneta con lo cuál solo puedes llevar un paracaídas, no puedes llevar el de reserva porque el de reserva no tendría tiempo de abrirse. Entonces solo tienes una bala. Así se levan muchísimo las posibilidades de riesgo, por eso es un deporte tan complejo. En la película se habla de una cosa que es la 'fatality list', que es una lista de toda la gente que se mata cada año realizando salto BASE en el mundo", asegura Carlos Cuevas.

El salto BASE es un deporte muy arriesgado

Un personaje en la película dice "la gente suele vernos como unos colgados, la caricatura de un loco que solo quiere llamar la atención". "Cuando hablas con gente que lo practica, te sumerges y lo hablas con ellos eres capaz de entender lo que les atrae de es", asegura David Marcé.

"Es un grupo de gente que lo que siente haciendo lo que hace es tan fuerte, a nivel incluso físico y hormonal en el cuerpo, les produce una serie de sustancias que les genera un disfrute tremendo", afirma Carlos Cuevas.

'La fiera', la nueva película de Salvador Calvo

La nueva apuesta cinematográfica de Atresmedia Cine, que llegará a las salas españolas el próximo 6 de febrero.

Está basada en una historia real y relata la amistad y la pasión compartida por los pioneros del salto BASE con traje de alas en España.

La historia gira en torno a Carlos, Darío y Armando, unidos por una amistad forjada en la adrenalina y el vértigo. Su viaje va más allá del riesgo extremo: es un recorrido emocional que pone en valor la camaradería, la lealtad y la necesidad de enfrentarse a uno mismo. La fiera se presenta así como un relato épico y visceral que combina tensión, emoción y una reflexión profunda sobre el precio de perseguir los sueños.