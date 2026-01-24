Aitor Esteban ve muy difícil acabar la legislatura y pone fecha a un posible adelanto electoral: "Alargar esto más allá del verano..."

El presidente del PNV, Aitor Esteban, vería "muy irregular" acabar la legislatura teniendo en cuenta cómo está la situación actual en un Ejecutivo que no ha podido aprobar ni un sólo presupuesto en lo que lleva de gobierno.

En una entrevista en 'Julia en la onda', Esteban asegura que cuando se invistió a Pedro Sánchez "parecía que había una mayoría irregular, pero que podía concitar una cierta cohesión. Pero al final, muchos partidos han ido a lo suyo sin ver cuál podía ser lo común. Por tanto, hay un Podemos, un Junts que están en el 'no', así que ya no se puede decir entonces que hay una mayoría".

"Te obligan a hacer una política muy incómoda"

Esto ha llevado al Gobierno a gobernar "a base de decretos leyes que van de todo" y que tienen puntos con los que se está de acuerdo, pero otros con los que no: "Entonces, te obligan a hacer una política muy incómoda porque hay que explicar a la ciudadanía y a los sectores afectados por qué votas sí al estar de acuerdo con algunas cosas, aunque no estés de acuerdo con otras".

Explica que "hacer política así no es normal" y que el principal problema de esta situación es que la "Constitución Española no tiene mecanismos porque la moción de censura no puede funcionar". Entonces, ¿quién es el único que puede acabar con la legislatura? "El presidente del Gobierno, que lo hará cuando demoscópicamente crea que le conviene".

"Sinceramente, arrastrar esta situación año y medio creo que no es bueno ni para el país, ni para los partidos, ni para la ciudadanía. ¿Tiene que convocar mañana por la mañana? No, él tiene que calcularlo", asegura.

Las cábalas de Aitor Esteban sobre un posible adelanto electoral

El presidente del PNV reconoce que él tiene "sus cábalas hechas" sobre cuándo podría producirse un posible adelanto electoral, aunque reitera que la última palabra, obviamente, la tiene el presidente del Gobierno.

"Esto se ha convertido en una pequeña etapa del Tour: primero Extremadura, luego Aragón y Castilla y León. Después parece que Andalucía. Y Andalucía es una fecha muy importante porque no es una comunidad autónoma más porque son muchos los escaños que se juegan ahí. Además, también se va su número dos, el brazo que arma el funcionamiento del día a día del Gobierno. No lo sé, quizás podría ser a una con las autonómicas andaluzas o sigue adelante", explica.

En cualquier caso, afirma que "alargar esto más allá del verano...uf. Creo que las tensiones en el Congreso van a ser terribles, más allá del ambiente político que se pueda crear. Pero no lo sé, él tiene la llave, tiene que tomar la decisión. Supongo que estará haciendo el cálculo para ver cuándo está en mejor posición el PSOE, peor el PP, cómo se posiciona Vox".

¿Qué pasa si el PP suma con el PNV?

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justo después del accidente ferroviario en Adamuz y la respuesta de Juanma Moreno Bonilla, Aitor Esteban cree que Ayuso no es "precisamente" ese perfil moderado para el centro-derecha español. Considera que, de hecho, el PP todavía debe definir "qué es lo que quiere" y, en su opinión, parece que tal y como se desarrollan las cosas dentro del partido, "no va a poder hacerlo hasta que esté en el poder".

Afirma que las encuestas dan como ganador a Alberto Núñez Feijóo en unas hipotéticas elecciones generales, pero también recuerda que fue ganador en las elecciones anteriores y no pudo lograr la investidura porque "había un elefante en el garaje, Vox, que es el que distorsiona toda la legislatura".

Ante esta respuesta, Julia Otero le ha preguntado qué pasaría con PNV y PP si este "elefante" que es Vox no fuera necesario en una suma: "Nosotros hablamos con todos los partidos democráticos. No podría ser si sigue en la actitud de ahora: criticando al PNV por todo, diciendo que no hay que completar el Estatuto de Gernika con proposiciones no de ley en el Senado, intentando que no recuperemos nuestro patrimonio histórico, intentando que no tengamos presencia en el Parlamento Europeo, etc".

"Estoy viviendo una serie de ataques gratuitos que pueden ser o fruto del cabreo o una estrategia premeditada. Si es eso lo que va a plantear siempre el PP respecto a su relación con el PNV, pues ahí no se puede hacer nada. Cuando los demás hacemos política no sólo pensamos en el hoy, sino también en el mañana. Es lo mínimo de cualquier dirigente político".

A la pregunta sobre si esto es un mensaje claro para Núñez Feijóo, responde: "Para Feijóo y para todo el mundo".