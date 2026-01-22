Juanma Moreno, sobre las dificultades para llegar a Alvia: "Había cadáveres en el suelo, era un escenario prácticamente de guerra"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido este jueves para valorar los trabajos de rescate en la zona cero del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de 45 personas, las dos últimas confirmadas este mismo jueves.

Moreno ha alabado el trabajo de los profesionales sanitarios, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los voluntarios, especialmente para llegar a atender a las víctimas que viajaban en el Alvia y al que tardaron más tiempo en llegar porque no sabían que había un segundo tren implicado en el accidente.

"Ni siquiera el propio conductor del primer tren sabía que había un segundo tren (…) Los que llegan de urgencia el primer tren que se encuentran es el Iryo. Cuando allí tienen conocimiento de que hay otro más lejano son los profesionales sanitarios y los guardias civiles los que se desplazan hacia él", ha explicado Moreno.

El presidente de la Junta ha asegurado que fue una vez en el lugar de los hechos donde fueron informados de que había otro tren más accidentado y que "todo fue inmediato en el momento en que se tuvo conocimiento".

"Llegaron andando guiados por las luces de los teléfonos móviles (…) Fue muy difícil porque no se veía prácticamente lo que había y, además, había cadáveres en el suelo (…) Era un escenario prácticamente de guerra", ha explicado un Juanma Moreno visiblemente emocionado por todo lo vivido en los últimos días.

Sin entrar en la guerra política

A diferencia de otros miembros de su partido, el presidente de la Junta de Andalucía ha seguido mostrando un talante cauto y respetuoso con la gestión del accidente por parte del Gobierno central, sin querer entrar ni en polémicas ni en guerras políticas.

"Estamos de luto oficial, hace escasamente tres horas que hemos extraído dos cadáveres (…) No voy a entrar en polémicas y menos en un día como el de hoy", ha explicado.

Sobre el transcurso de la investigación, Moreno ha pedido "darle su tiempo" y ha rechazado hacer valoraciones en este momento porque "sería contribuir a la confusión".