Últimas noticias de la guerra en Irán, en directo: Mojtaba Jameneí es el líder supremo del país iraní
Ya ha pasado más una semana del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto se ha extendido a 16 países y amenaza con desatar una severa crisis económica.
La guerra en Irán pone en evidencia el uso de la IA como fuente de información: Grok confunde un ataque israelí con las Fallas
"Está bien ser firme contra Trump, pero puede tener consecuencias", los riesgos del 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
En directoActualizado a las
Las bolsas de Asia se desploman ante el alza del precio del petróleo por Irán
Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.
Por su parte, el precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se disparó más del 17 % este lunes y alcanzó los 109 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras el cese de la actividad en el estrecho de Ormuz, del que depende en gran medida Asia.
Los hutíes de Yemen celebran la designación de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán
El movimiento hutí del Yemen felicitó este lunes a Irán por el nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder Supremo de la República Islámica, lo que consideraron como una "nueva victoria para la Revolución Islámica".
En un comunicado, el politburó de los hutíes también elogió la sucesión como un "golpe rotundo" para los adversarios de Irán.
El grupo elogió la "fe, la sabiduría y el coraje" de Mojtaba Jamenei y expresó su confianza en que su liderazgo fortalecerá el papel de Irán en la lucha contra la "agresión estadounidense-israelí" y la "arrogancia global". Los hutíes son un grupo rebelde chií alineado con Irán y controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluyendo la capital, Saná, desde 2014.
El brent se dispara más del 15% y supera los 107 dólares por la guerra en Irán
El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, se dispara más del 15 % este lunes y supera los 107 dólares por barril, máximos desde julio de 2022, ante los temores de suministro tras la escalada bélica en Oriente Medio.
A las 7:00 horas de este lunes (6:00 GMT), el precio de Brent cotizaba en los 107,20 dólares tras subir el 15,39%, según datos de Bloomberg. No obstante, poco después de las 3:00 de la madrugada, el brent ha llegado a subir más del 28%, y a tocar los 119,50 dólares por barril.
El Ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán
El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií hezbolá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa.
Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal de la red social Telegram, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.
En ese comunicado informó de que el domingo su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.
También atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.
Las bolsas del Sudeste Asiático se desploman en la apertura ante el alza del petróleo
Las principales bolsas del Sudeste Asiático abrieron este lunes con fuentes caídas, especialmente en Vietnam, Filipinas y Tailandia, horas después de que el precio del petróleo superara los 100 dólares por barril, su precio más desde 2022, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio.
El indicador vietnamita VN caía un 5,99% o 105,98 puntos, hasta los 1.661,54 poco después de la apertura de la sesión de este lunes, mientras que el parqué indonesio, el JCI bajaba un 3,20% o 242,45 puntos hasta los 7.343,24 enteros.
En Manila, el referencial PSEi se desplomaba un 5,70% o 360,30 puntos hasta los 5.960,11. El SET tailandés también comenzó la semana con pérdidas, en su caso del 4,64% o 65,43 puntos, hasta los 1.341,31.
Igualmente en Kuala Lumpur el KLCI retrocedía un 2,59% o 44,57 puntos, escalando hasta los 1.673,49. El STI de Singapur se dejaba un similar 2,55% o 124, 45 puntos hasta los 4.723,80.