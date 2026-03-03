Un mapa muestra que estos serían los países más seguros en una Tercera Guerra Mundial

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado que Oriente Próximo se sume en una situación de incertidumbre constante. Ya en el cuarto día del conflicto, la Media Luna Roja iraní ha elevado a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Las declaraciones de EEUU e Israel apuestan por una guerra que se prolongue "varias semanas", aunque expertos señalan que la resistencia de Irán puede alargar el conflicto más meses. Así, la escalada bélica en la región y sus posibles efectos globales han hecho saltar las alarmas en todo el mundo, con los países evaluando las consecuencias de lo que suceda en Oriente Próximo.

Cuáles son los países más seguros

En un contexto de creciente clima de tensión en la región y en el mundo, The Mirror ha publicado una suerte de mapa con los lugares más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial, con el peor de los escenarios posibles y teniendo en cuenta la neutralidad de determinados países.

Estos serían los países más seguros en el peor de los casos:

Antártida.

Islandia.

Nueva Zelanda.

Suiza.

Groenlandia.

Indonesia.

Tuvalu.

Argentina.

Bután.

Chile.

Fiyi.

Sudáfrica.

En el caso de la Antártida, se trata de su extrema ubicación, mientras que Islandia es famosa por su actitud pacífica a la hora de no tomar parte de ningún conflicto, al igual que la neutralidad de Suiza, Indonesia y Bután. En cambio, Nueva Zelanda ofrecería seguridad por su paisaje repleto de montañas.

Por otro lado, la localización de Groenlandia no la haría tan atractiva para invasores, aunque Trump ya ha declarado su intención de anexionarse la isla. Las pobres infraestructuras de lugares como Tuvalu también influyen y, en el caso contrario, la gran cantidad de recursos naturales como los que posee Sudáfrica, Argentina o Chile podrían proporcionar mayor facilidad de supervivencia en conflictos.