Los mitos del ayuno intermitente para perder peso: "No es una varita mágica"

Luis Quevedo habla en Por fin sobre el ayuno intermitente, un aspecto utilizado por muchos ciudadanos para controlar lo que comen y también para tratar de perder peso. Muchas cosas se han dicho a lo largo de los años sobre el ayuno, aunque no hay evidencia científica acerca de su relación con la pérdida de peso.

Para arrojar luz sobre este asunto, Luis Quevedo se va hasta Cochraine, una reputada base de datos que analiza muchos artículos científicos que engloban un determinado tema con el objetivo de sacar la mejor evidencia científica posible.

En este sentido, Cochraine analizó 22 ensayos clínicos con casi 2.000 personas con sobrepeso y obesidad, es decir, ayuno intermitente encaminado a ese control de peso. Las conclusiones son llamativas y no hablan muy bien del ayuno, ya que afirman que "probablemente no produce más pérdida de peso que no intervenir de ninguna manera".

Así, zanja que el ayuno intermitente no aporta ventaja alguna con respecto a seguir una dieta tradicional e incluso no seguir ninguna dieta en concreto, según los datos comparados en todos los ensayos. Esto significa que no hay efecto especial atribuible a esa forma de ayunar.

El ayuno de 16 horas es uno de los más utilizados por los españoles, aunque Luis Quevedo señala que hay aspectos que pueden hacer creer que funciona con la pérdida de peso: "Una común es que, cuando empiezas una dieta, reduces calorías porque controlas de forma activa lo que pasa. Si solo tienes ocho horas para comer, muchos terminan comiendo menos sin darse cuenta".

El balance energético del cuerpo y la importancia del ejercicio físico

Así, todo se trata de un "balance energético" entre lo que se come (o no) y lo que se gasta, por lo que el ayuno no supone una "varita mágica" a la hora de controlar el peso. Conviene controlar también el "déficit calórico", puesto que hay que alimentarse para aportar nutrientes al cuerpo, y no sirve únicamente "quedarse sin comer nada".

Todo ello debe ir combinado con el ejercicio físico. En el caso de las personas más mayores, cobra más importancia el moverse, los paseos, llevar la compra, subir escaleras, etc., para evitar la pérdida de músculo que se produce con el paso de los años.

En este sentido, existen estudios recientes que afirman que un simple paseo de apenas unos minutos puede ser muy beneficioso para la salud, mientras que otros sostienen que subir escaleras ayuda a mantener buen estado de salud con edad avanzada.