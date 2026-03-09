Por qué está más caro el diésel que la gasolina: así han subido los precios en una semana

El estallido de la guerra en Oriente Medio, con Irán en el centro del conflicto, ya está teniendo un impacto directo en el bolsillo de los conductores. En apenas una semana, el precio del combustible se ha disparado, con especial protagonismo del diésel, que ha pasado a ser más caro que la gasolina.

El barril de Brent superó ayer los 100 dólares, llegando a subir más de un 50% en apenas una semana por el temor a problemas de suministro desde Oriente Medio. De hecho, en Irán ya están empezando a racionar el combustible tras los continuados ataques israelíes a bases petroleras.

A consecuencia de estos ataques se han registrado episodios de lluvia ácida debido a la contaminación generada por los bombardeos en algunas zonas de Teherán.

Fotografía de uno de los ataques de Israel a varias infraestructuras petrolíferas iraníes. | Getty Images

¿Por qué está más caro el diésel que la gasolina?

Este aumento del crudo en solo diez días se ha trasladado rápidamente a las gasolineras. En la mayoría de casos, el diésel ha subido entre 16 y 32 céntimos por litro en menos de una semana, mientras que la gasolina ha aumentado alrededor de 15 céntimos en el mismo periodo. Llenar un depósito puede costar entre 5 y 10 euros más que hace solo unos días, y parece que la situación seguirá empeorando.

Aunque ambos combustibles se producen a partir del petróleo, el diésel está reaccionando con más fuerza por varios motivos:

Mayor demanda industrial y del transporte: el diésel se usa en camiones, maquinaria y transporte marítimo, sectores muy sensibles a cualquier interrupción del suministro energético.

el diésel se usa en camiones, maquinaria y transporte marítimo, sectores muy sensibles a cualquier interrupción del suministro energético. Mercados más tensos en Europa: Europa depende más de las importaciones de diésel refinado, por lo que cualquier crisis en el petróleo impacta más rápido en su precio.

Europa depende más de las importaciones de diésel refinado, por lo que cualquier crisis en el petróleo impacta más rápido en su precio. Reacción más agresiva al petróleo: los analistas señalan que el diésel suele subir más rápido que la gasolina cuando el crudo se encarece por una crisis geopolítica.

Algunas de las reacciones más sonadas han sido en el sector agrícola, que demandan una intervención por parte del gobierno como ya ocurrió con la guerra de Ucrania. Por su parte hoy se reúne el Eurogrupo para analizar el impacto de la guerra en la economía europea y estudiar posibles medidas que permitan amortiguar el encarecimiento de los carburantes.

Si el conflicto con Irán se prolonga o se interrumpe el tráfico en el Golfo Pérsico, el precio del petróleo podría seguir subiendo y superar los 150 dólares por barril. En ese escenario, expertos advierten de que el impacto no solo se notaría en los surtidores: también podría aumentar el coste del transporte, los alimentos y la inflación en los próximos meses.