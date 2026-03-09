Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump admite como un error de cálculo el encarecimiento de la gasolina"

La guerra entre Israel e Irán entra en su décimo día con un nuevo líder supremo en Teherán tras la muerte de Ali Jamenei, mientras el conflicto empieza a tener consecuencias económicas globales y se cuela también en el debate político español. Así resume Carlos Alsina las principales noticias de la jornada:

La sucesión de Jamenei y el nuevo líder supremo

Lo primero sigue siendo Irán. Décimo día ya de guerra y primero para Mojtaba Jamenei, segundo hijo del ayatolá Ali Jamenei, como nuevo líder supremo del país. Tiene 56 años y, además de clérigo, fue un político relevante dentro del entorno del expresidente Mahmud Ahmadineyad, aunque su relación terminó deteriorándose.

Mojtaba Jamenei ha sido acusado en el pasado de malversación de fondos y diversos medios internacionales, entre ellos Bloomberg, aseguran que podría disponer de una fortuna oculta superior a los 100 millones de dólares procedente del desvío de ingresos del petróleo iraní.

En el ataque que acabó con la vida de su padre hace diez días murieron también su madre, su esposa, uno de sus hijos y una de sus hermanas. Israel intentó asesinarle también a él hace unos días, pero sobrevivió, motivo por el que algunos sectores del régimen lo presentan ahora como un "mártir viviente".

Con su nombramiento se consolida la sucesión dentro de un régimen de carácter teocrático y cada vez más dinástico. Israel ya ha advertido de que el nuevo líder supremo pasa a ser objetivo prioritario de sus ataques.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que Mojtaba Jamenei “no durará mucho” si no es él quien lo respalda políticamente. Aunque, al mismo tiempo, ha dejado abierta la puerta a aceptarlo como interlocutor si termina desempeñando un papel similar al de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Subida de precio del petróleo

Si en Venezuela el interés principal de Washington ha sido históricamente el petróleo, en el caso de Irán el foco está puesto en el control del uranio enriquecido. El futuro de la población iraní o una eventual democratización del país parecen quedar en un segundo plano dentro de esta lógica estratégica.

Trump ha reconocido en declaraciones a periodistas durante uno de sus viajes en el Air Force One que no descarta, en algún momento, desplegar fuerzas especiales estadounidenses para hacerse con el uranio enriquecido que posee Irán. Su posición, sin embargo, cambia con frecuencia: algunos días descarta el envío de tropas y otros vuelve a plantearlo.

En las últimas horas ha sido el ejército israelí el que ha intensificado los ataques contra varias infraestructuras petrolíferas iraníes. En algunas zonas de Teherán se han registrado episodios de lluvia ácida debido a la contaminación generada por los bombardeos.

Irán ha denunciado que se trata de una forma de guerra química y ya ha prometido represalias. Con el espacio aéreo iraní prácticamente controlado por aviones israelíes y estadounidenses, este tipo de bombardeos se interpreta como un aviso estratégico, ya que por ahora no se han atacado las principales zonas productoras o terminales de exportación de petróleo.

El conflicto empieza también a tener consecuencias económicas. Hoy se reúne el Eurogrupo para analizar el impacto de la guerra en la economía europea y estudiar posibles medidas que permitan amortiguar el encarecimiento de los carburantes.

La subida de los precios afecta a la Unión Europea, pero también a Estados Unidos, donde cada vez más ciudadanos critican a Trump por el aumento del coste de la energía que ya están notando en sus bolsillos. Conviene recordar además que este año se celebran elecciones de mitad de mandato en el país.

En una conversación con periodistas de ABC News, el propio Trump ha reconocido que el encarecimiento del combustible puede haber sido "un pequeño fallo". Sin embargo, restó importancia al asunto argumentando que Estados Unidos dispone de grandes reservas estratégicas de petróleo.

Japón ya ha ordenado liberar parte de sus reservas. En el caso de España, las reservas estratégicas apenas superan el mínimo obligatorio y permitirían garantizar el consumo durante tres o cuatro meses.

8M en España

Mientras tanto, la guerra también se ha colado en el debate social en España. Este año el 8 de marzo cayó en domingo, lo que permitió que muchas ciudades celebraran las manifestaciones feministas al mediodía y registraran una asistencia mayor que en años anteriores.

En muchas ciudades volvió a repetirse la división entre feministas clásicas y transfeministas, con dos marchas distintas. En ambas, uno de los lemas más repetidos fue el de "no a la guerra", coreado también por varios ministros en sus declaraciones públicas.

Las protestas se centraron más en el rechazo al conflicto que en la situación de las mujeres iraníes, que llevan décadas viviendo bajo el régimen teocrático. La vicepresidenta Yolanda Díaz sí expresó su solidaridad, aunque recordó principalmente la situación de Irak tras la guerra iniciada hace veintitrés años.

Díaz sostuvo que, a su juicio, las mujeres iraquíes no viven hoy mejor que antes de aquella guerra y atribuyó esa situación a las decisiones adoptadas entonces por el gobierno de José María Aznar y el Partido Popular.

Eso sí, en esta ocasión la vicepresidenta evitó repetir declaraciones anteriores en las que había señalado que el burka o el niqab podían considerarse expresiones de libertad religiosa, una idea que tampoco fue respaldada en las movilizaciones de este año.