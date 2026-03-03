Así podría afectar al precio de la gasolina la guerra en Irán: "Tocará ir andando"

El conflicto en Oriente Medio puede afectar a nuestro país más de lo que uno podría esperar. A pesar de que España ha decidido "no mojarse" en términos bélicos, sí podría verse afectado en términos económicos. Por eso, el Gobierno ya plantea diversas perspectivas para minimizar los efectos negativos que pueda tener la guerra en Irán sobre los ciudadanos y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja un aumento de los carburantes en España de entre 8 y 10 céntimos por litro en las próximas semanas debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Actualmente, la gasolina se sitúa en 1,4842 euros/litro y el gasóleo en 1,4387, cifras que apenas reflejan la tensión en Irán. La OCU ha aclarado que estas variaciones responden a un encarecimiento previo del Brent, que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero, y que aún no se ha producido el aumento "previsible" tras el estallido de la guerra.

La OCU recordó que el encarecimiento del crudo suele trasladarse con rapidez a los precios de los combustibles debido al conocido efecto "pluma y cohete", apuntando que el impacto final depende de la magnitud y estabilidad de la subida, así como, obviamente, de factores geopolíticos y financieros. Aún así destaca que la transmisión del incremento del petróleo a los surtidores puede tardar entre varios días y semanas, además de recomendar comparar precios entre gasolineras, ya que pueden variar hasta un 19%.

Opinión en las calles (y en las gasolineras)

Ante la creciente incertidumbre acerca del precio de la gasolina, más de uno ha aprovechado para repostar antes de que se produzca un aumento que consideran "más que esperable". En situaciones especialmente tensas, como ocurrió al inicio de la guerra de Ucrania, la subida llegó a los surtidores "en apenas diez días". Sin embargo, con los niveles actuales y sin un repunte sostenido, la OCU considera más probable un efecto gradual, cercano a dos semanas, siempre que el barril se mantenga estable.

"Creo que todavía no ha subido, aunque lo más probable es que suba en los próximos días por el incremento del precio del crudo", dice un usuario a Onda Cero. Un trabajdor de una gasolinera confirma que sí ha notado una subida de "unos céntimos" y que espera que la gente empiece a utilizar gasolineras low cost". Si sigue esta tendencia, muchos se plantean otras opciones alternativas al vehículo pivado: "Tocará ir andando", asegura uno de los consumidores. Otros valorarán cambiarse al transporte público o coche compatido.

Aunque estas subidas puedan parecer pequeñas, podrían suponer un gasto adicional significativo para los hogares, especialmente para quienes dependen del coche diariamente. Se incrementaría así los gastos mensuales en transporte, afectando al presupuesto familiar y su capacidad de ahorro.

El Gobierno ya estaría pendiente de diversas medidas para atenuar el impacto económico de la guerra, que podría tener efectos sobre los precios del combustible. Carlos Cuerpo ha subrayado que lo más normal es que si la subida del petróleo se mantiene en los próximos días, se acabe notando en el precio de los combustibles de las gasolineras.

En unas declaraciones en TVE, el ministro de Economía ha afirmado que en estamos "perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario". Ahora están "monitorizando" los precios y esperar para evitar algunos movimientos especulativos.