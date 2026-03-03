Los planes del Gobierno para minimizar el impacto de la guerra en Irán: estar "encima de los precios" y recurrir a un nuevo escudo social

El Gobierno está "encima de los precios" para reaccionar en caso de ser necesario para minimizar los efectos negativos que pueda tener la guerra en Irán sobre los ciudadanos y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adelantado cuál es el plan del Gobierno ante una posible similar a la que se vivió en 2022 como consecuencia de la invasión de Ucrania.

Recurrir a un escudo social

El escudo social sería la medida que el Gobierno tomaría para atenuar el impacto económico de la guerra en Irán, que podría tener efectos sobre los precios, sobre todo del combustible. Carlos Cuerpo ha subrayado que lo más normal es que si la subida del petróleo se mantiene en los próximos días, se acabe notando en el precio de los combustibles de las gasolineras.

En unas declaraciones en TVE, el ministro de Economía ha afirmado que en estamos "perfectamente preparados para saber qué es lo que tenemos que hacer si fuera necesario". Ahora están "monitorizando" los precios y esperar para evitar algunos movimientos especulativos.

Insiste en ser "prudentes"

Este lunes, el precio del gas cerró por encima de los 40 euros, pero el ministro ha recordado que en la guerra de Ucrania llegó a superar los 340 euros. Entonces, el Gobierno bonificó 20 céntimos por litro en el precio de la gasolina.

Así, el ministro ha insistido en que "hay que ser prudentes" porque han pasado pocos días desde el inicio de los bombardeos. Cree que el impacto final va a depender de la duración del conflicto y ha reiterado que el Gobierno español ha llamado a la desescalada y a la apertura de vías diplomáticas.

Sectores que se podrían ver afectados

Los sectores que se podrían ver más afectados serían los que son más electrointensivos o más intensivos en el consumo de gas, como las grandes industrias (química, acero y cerámica), que podrían verse más afectados por la subida inicial del coste de la electricidad y de la energía, hasta el sector del transporte o de la logística, por el impacto que podría tener sobre ellos el alza de los combustibles.