Cuál es el objetivo de Trump en la guerra de Irán y qué papel juega China: "Responderá tarde o temprano"

Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y objetivos en países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin, en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra su territorio el pasado 28 de febrero.

Teherán sostiene que esas acciones forman parte de su represalia contra lo que considera una agresión directa y contra la presencia militar estadounidense en la región.

Por su parte, EEUU alega que sus ataques buscan destruir los arsenales nucleares de Irán y su producción de misiles balísticos además de acabar con el régimen de los ayatolás. Pero, ¿cuál es el verdadero objetivo de Trump en la guerra de Irán?

Cuál es el objetivo de Trump en la guerra de Irán

Para los expertos en economía de La brújula el objetivo de Trump con estos ataques es debilitar a China: "Trump quiere una revolución iraní, que provocará que no haya petróleo, que es determinante para China".

Carlos Rodríguez Braun, John Müller, José Ramón Iturriaga e Ignacio Rodríguez Burgos opinan en La brújula de la economía que el ataque a Irán es hacia el entramado que hace que China tenga una energía más barata, ya que Rusia e Irán le hacen descuentos.

"China responderá tarde o temprano"

También opinan que el ataque está muy planificado y creen que China responderá tarde o temprano.

China, principal importador de petróleo de Irán

De momento, China, que es el principal socio comercial de Irán y su mayor importador de petróleo, ha acusado a Estados Unidos e Israel de "incitar un cambio de régimen" en Irán y ha condenado la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos y en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.

Además, ha hecho un llamamiento a los países del Golfo para que desarrollen una buena vecindad y fortalezcan la solidaridad y la coordinación para que "puedan controlar plenamente su futuro".

Trump visitará China a finales de marzo

China y EEUU mantienen una tregua comercial vigente, aunque persiste la incertidumbre tras el reciente fallo del Tribunal Supremo estadounidense sobre la legalidad de determinados aranceles.

Esta decisión y el reciente ataque de EEUU a Irán, que es principal socio comercial de China, plantea interrogantes sobre el marco comercial bilateral y la próxima visita de Donald Trump a China a finales de marzo.