Detenido un joven después de confesar el asesinato de su casera de 31 años en el barrio madrileño de Carabanchel

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años como presunto autor de la muerte de su casera, una mujer de 31 años, este lunes en el distrito madrileño de Carabanchel, en cuya comisaría se ha personado a primera hora de esta mañana el supuesto autor, de nacionalidad venezolana, para confesar el crimen.

Posteriormente, según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid, varios agentes han hallado a una mujer sin vida con signos de violencia en la calle Oropéndola de Madrid, donde agentes de Científica y el Grupo VI de Homicidios se han hecho cargo de la investigación.

El presunto autor ha confesado el crimen: se desconoce si vivían juntos

Hacia las 8:30 horas el joven ha acudido a la comisaría de Carabanchel donde ha confesado a los agentes el asesinato de su casera en un domicilio de la calle Oropéndola.

Los servicios sanitarios del Summa 112 requeridos por la Policía solo han podido confirmar la muerte de la mujer.

Se desconoce por el momento si en la vivienda residían ambos, casera e inquilino, es decir, si este último tenía arrendada alguna habitación o, por el contrario, solo estaba habitada por uno de los dos.